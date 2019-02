Varnsdorf koupil panelák v problémové ulici, chce v něm byty pro „mamánky“

„Koupili jsme byty v přímé nabídce od majitele Jana Němce, průměrná cena jednoho bytu je 140 tisíc korun a nyní už se čeká na přepis v katastru nemovitostí,“ přiblížil místostarosta Josef Hambálek.

„Nechtěli jsme jít do aukce, kam by mohl přijít třetí hráč, vyhrát a nastěhovat sem další sociálně nepřizpůsobivé obyvatele. Jeden panelový dům už zde vlastníme a oba jsou už téměř bez nájemníků. Chceme je opravit, budeme na to žádat o dotaci,“ doplnil Hambálek.

Kupovat byty ve vyloučených lokalitách doporučila radnici i Agentura pro sociální začleňování, jako jeden ze způsobů, jak taková problémová místa zlikvidovat.

Ještě letos chce mít město hotový projekt na opravu, příští rok udělat výběrové řízení a začít stavět.

„Toto sídliště bylo postavené v 70. letech jako malometrážní startovací byty pro pracující. Jsou zde jen garsonky a byty 1+1 plus správcovský byt 2+1,“ přiblížil místostarosta.

„Dnes takové malé byty lidé chtějí, stát navíc podporuje, aby takzvaní mamánci odešli z domova a začali žít samostatně. Máme už přes 50 žádostí mladých lidí do 30 let, že startovací byt chtějí,“ uvedl Hambálek.

První panelák město koupilo za 4,8 milionu korun

V Kovářské ulici, kde panovaly velké neshody mezi přistěhovanými sociálně slabými lidmi a starousedlíky kvůli nepořádku, krádežím a hluku, město první panelák s 30 byty koupilo za 4,8 milionu. Jeden byt tak stál 160 tisíc korun, což byla odhadnutá kupní cena.

„Majitelé Jan Němec a Jan Pražák nám loni v létě nabídli 100 bytů, jeden za cenu 130 tisíc korun. Zastupitelé koupi bohužel odmítli a teď toho litují. Dva paneláky získala v aukci pražská investiční skupina, jeden byt za 160 tisíc, a situace je tam dnes katastrofální,“ poznamenal Hambálek.

Nicméně v Kovářské a na dvou dalších místech město před rokem a půl také vyhlásilo oblast, kde nově příchozí obyvatelé nebudou dostávat doplatky na bydlení, a situace se zlepšila. Noví problémoví lidé už nepřichází a mnozí z těch dosavadních odešli.

Stovky obyvatel se z města odstěhovaly

„Za rok a půl má město o 300 obyvatel méně. Nikoho nevyháníme, na barvě pleti nezáleží, ale odchází lidé, kteří se do města dříve přistěhovali a nemají platební morálku,“ poznamenal místostarosta.

Jan Pražák a Jan Němec vlastnili i 23 bytů v Žitavské ulici. Ty prodali už loni na jaře za 3,7 milionu. A byli tehdy zřejmě prvními, kteří přiznali, že to činí proto, neboť se jim už obchod s chudobou nevyplácí. I v Žitavské totiž nově příchozí přestali doplatky na bydlení dostávat.

Otázkou však je, zda se problém pouze nepřesune jinam. „Několik desítek bytů ve městě ještě mám, rozhodl jsem se ale zkusit jiný směr. Nyní kupuji menší činžovní domy s menším počtem bytů a rodinné domy se zahradou,“ sdělil Pražák.

Zda je opět pronajímá sociálně slabým a vydělává na vysokých doplatcích od státu, neřekl. „Na inzerát se může přihlásit kdokoli a zda byt bude platit z nájmu, nebo z dávek, neříkají nebo mohou zalhat,“ pronesl pouze podnikatel.

Město se snaží zbavit i rozpadajících se bývalých průmyslových areálů. K zemi už padla vykoupená bývalá továrna v Lounské ulici, zboření čeká i na vykoupenou bývalou ubytovnu v Dělnické ulici.

„Teď zvažujeme, co s budovou u bazénu na sídlišti Západní. Buď ji zboříme, nebo by zde mohl být parkovací dům. Co bude s areálem bývalých jatek, zatím není jasné, dražba bude teprve za několik dní,“ upozornil Hambálek.