Ještě na jaře vozily cestující, teď tramvaje na tahači zamířily do muzea

Vozy postrádaly typické pantografy na střeše, které jim museli technici odmontovat, aby celá souprava projela pod mostem, který ji na cestě čekal. Na koleje bývalé vlečky v areálu muzea pak vozy usadily dva jeřáby.

„Tramvaj sice není zcela typický exponát našeho muzea, které je zaměřené na historii těžby uhlí, ale pro svůj pohon využívala energii, která byla z uhlí vyrobena. I proto jsme se rozhodli k nám tramvaje umístit,“ uvedl Zbyněk Jakš, ředitel Podkrušnohorského technického muzea, které jako jediné v Česku nabízí možnost nahlédnout do historie povrchové i hlubinné těžby hnědého uhlí.

Samotné přípravy na akci trvaly jen několik dnů a nakládání i usazování několikatunových vozů se obešlo bez zádrhelů.

Jeden z vozů i s původním vybavením si mohou návštěvníci muzea, které sídlí v reálném prostředí bývalého hlubinného dolu Julius III, prohlédnout již nyní. Druhý vůz čeká přestavba, aby mohl sloužit k posezení a drobnému občerstvení.

„Do muzea putovaly dva vozy typu T3 s klasickou odporovou výzbrojí, které po městě jezdily od roku 1984. Čtyři stejné kusy ještě po Mostě budou jezdit do konce letošního roku. Poté budou nabídnuty k odkupu,“ řekl Pavel Kučera, vedoucí údržby tramvají Dopravního podniku města Mostu a Litvínova.

Do muzea tak věnoval podnik, který nyní disponuje 48 tramvajemi, nepotřebné vozy poprvé. V předchozích letech totiž staré vozy zamířily většinou na Ukrajinu nebo do Běloruska. Dnes již o takto staré vozy ale není zájem a tak zpravidla končí ve šrotu.

Podkrušnohorské technické muzeum funguje v Kopistech už sedmnáct let a je originální svou sbírkou obřích strojům z nedalekých povrchových lomů i samotným prostředím původního dolu.

Poslední novinkou v muzeu byla obří maketa povrchového lomu, jejíž výroba trvala téměř pět měsíců. Naopak dalším novým exponátem by se v budoucnu mohl stát razicí kombajn AM 50, který ještě v letos v květnu pomáhal s těžbou uhlí v nedalekém lomu ČSA. Pokud se těžební společnosti nepodaří nalézt kupce, mohlo by stroj získat právě muzeum.