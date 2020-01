Po přepadení klenotnictví v Teplicích je prodavačka v invalidním důchodu

Všem obžalovaným hrozí trest od osmi do 15 let vězení. Dva z pěti mužů spolupracovali při objasňování činu s policií a žalobcem.

Zmocněnkyně prodavačky, kterou lupiči v obchodě napadli, dnes soudu předložila posudek o invaliditě.

„Byla uznána invalidní v důsledku psychické újmy, kterou utrpěla,“ řekla zmocněnkyně. U prodavačky se po činu rozvinula posttraumatická stresová porucha.

Soudce Stanislav Sviták dnes jednání odročil na 30. března, kdy rozsudek nepadne, ale soudce nevyloučil závěrečné řeči.

Loupež se odehrála ve zlatnictví v Krupské ulici v centru Teplic 17. prosince 2018 dopoledne. Muži jsou souzeni jako organizovaná skupina. Dva lupiči v parukách vstoupili do obchodu, nastříkali prodavačce do obličeje sprej, vytáhli maketu pistole, ženu povalili na zem a spoutali ji.

Další dva vešli do zadních prostor, kde spoutali další prodavačku, majitele a jednoho zákazníka. Jeden z obžalovaných jim nastříkal do očí slzotvorný sprej.

Následně vypáčili sekerami a páčidly vitríny a z nich vzali luxusní hodinky značek Omega, Breitling, Tag Heuer a další. Ukradli také zhruba 135 tisíc korun v hotovosti.

Policie muže zadržela do 24 hodin po loupeži. Akci podle obžaloby naplánoval uprchlý Dominykas Pivoras, který u samotného přepadení klenotnictví nebyl.

Jeden ze svědků v minulosti uvedl, že majetek v prodejně nebyl pojištěný. „Je to názor mého otce, on říká, že jsme zabezpečeni pěti prodejnami. Navíc spoléhal otec na to, že pojistné, které bychom za deset let zaplatili, by bylo vysoké,“ řekl tehdy svědek.

Podstatnou část ukradených věcí policisté objevili v automobilu, který zastavili krátce po činu na polsko-litevské hranici. Ve voze jeli dva Litevci.

Jednoho z nich policisté zadrželi a později vydali do České republiky, jeho případ se projednává zvlášť. Druhého následně pustili, když uvěřili jeho výpovědi, že si auto náhodně stopnul. Nyní je stíhán jako uprchlý.