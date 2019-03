Litevci vydali podezřelého z vyloupení klenotnictví v Teplicích

„Muž čelí obvinění z trestného činu loupeže ve spolupachatelství,“ uvedla krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková.

„Do Česka byly současně dovezeny i další odcizené hodinky, zhruba čtyřicet kusů,“ dodala. Tento podezřelý měl totiž v autě schovanou podstatnou část lupu z obchodu.

„Obviněný byl vzat do vazby z důvodu takzvané vazby útěkové, neboť se jedná o příslušníka cizí státní příslušnosti a existuje důvodná obava, že by mohl uprchnout, případně se skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Rozhodnutí o vzetí do vazby je pravomocné, obviněný i státní zástupce se vzdali práva odvolání,“ sdělila mluvčí teplického soudu Tereza Šponiarová.

Litevce zadrželi na polsko-litevské hranici už před Vánocemi. Spolu s ním byl tehdy ve voze ještě jeden muž. Toho se ale vydání netýká.

„Druhý z cizinců byl tehdy již na hranicích propuštěn a k trestnímu stíhání vydán nebyl. Z podnětu české policie je po něm vyhlášeno pátrání. Vydali jsme evropský zatýkací rozkaz,“ řekla Poláčková.

Klenotnictví v teplické Krupské ulici 17. prosince v dopoledních hodinách přepadli čtyři Litevci.

Zpacifikovali obsluhu a přítomného zákazníka a sebrali zhruba šedesát hodinek za asi sedm milionů korun.

Policie čtveřici dopadla ani ne za čtyřiadvacet hodin v Praze a soud je pak poslal do vazby.

VIDEO: Kamery zachytily loupežné přepadení zlatnictví Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Při vazebním zasedání jeden z nich spolupracoval a uvedl, že on a jeho kumpáni byli pouze najatí. Proto se spekuluje, že muži z litevsko-polské hranice jsou organizátory celé akce. Všem zadrženým hrozí až patnáctiletý trest.

Další vykradení v březnu

Na klenotnictví v Krupské ulici předminulý víkend zaútočil další pachatel, zloděj odnesl zboží za patnáct milionů korun.



Policie zadržela dvaapadesátiletého muže, také on už je ve vazbě. V minulosti již čtrnáctkrát soudně trestaný obviněný při vazebním zasedání popřel, že by obchod vykradl, v okolí ho ale zachytily kamery. Policii se podařilo zajistit téměř veškeré zboží.