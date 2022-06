V Teplicích konečně začne oprava nádraží, město už na ni chtělo státu půjčit

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Nynější podoba teplické výpravní budovy, jejíž historie sahá až do roku 1856, neodpovídá současným požadavkům. Proto se Správa železnic (SŽ) coby vlastník objektu rozhodla pro její rekonstrukci.

V rámci první etapy dojde k obnově střech včetně krovů a fasády, budou vyměněna všechna okna a dveře. Součástí prací bude i oprava 1. nástupiště, které bude řešeno bezbariérově se zvednutím nástupní hrany.

„Rekonstrukcí projde také historické zastřešení nástupiště a přilehlá kolej. Nový vzhled budovy byl navržen po důkladném restaurátorském průzkumu a zohledňuje její památkovou ochranu,“ oznámil mluvčí SŽ Dušan Gavenda s tím, že objekt bude očištěn od nekvalitních dobových úprav a budou mu vráceny původní historické prvky.

Navrženo je i obnovení původní okrové barvy fasády kombinované s detaily v cihlové barvě, oplechování a kovové prvky budou tmavě šedé. Umělý šindel a plech na střeše nahradí šablony imitující původní břidlicovou krytinu. První etapa prací skončí za necelé dva roky.

Nádraží v Teplicích Výpravní budova pochází z roku 1856. Rozsáhlý objekt byl postaven v novorománském stylu, ve své době byl také sídlem soukromé Ústecko-teplické dráhy. V 19. století bylo nádraží označováno za architektonický skvost Rakouska-Uherska. V posledních desetiletích je však památkově chráněný objekt ve špatném stavu, naposledy prošel částečnou obnovou v roce 2005.

„Po jejím dokončení se nádražní budova stane reprezentativním a důstojným prvkem této městské lokality,“ nastínil Gavenda, podle kterého už nyní intenzivně pokračují projektové práce na druhé etapě.

„Její součástí bude kromě kompletní rekonstrukce interiéru výpravní budovy i vybudování nových parkovacích ploch nebo úprava trafostanice s instalací fotovoltaické elektrárny na její střeše,“ doplnil mluvčí SŽ.

Že se nádraží dočká obnovy, potěšilo teplického primátora Hynka Hanzu (ODS). „Na opravu nádraží čekáme už dlouho. Za posledních dvanáct let, kdy jsem na radnici, bylo v plánu už několik pokusů. V posledních měsících jsem proto několikrát apeloval na ministra dopravy Martina Kupku (ODS), aby rekonstrukci nezastavoval. Dokonce jsem mu nabídl, že kdyby to mělo celé skončit jen na financích, jsme ochotni poskytnout ministerstvu nebo SŽ na nezbytně nutné období půjčku. To ale nakonec nebylo třeba,“ sdělil Hanza.

V návaznosti na rekonstrukci objektu navíc město Teplice připravuje budoucí podobu prostor před a za nádražím. „Na celou lokalitu kolem nádraží připravujeme už déle než dva roky studii. Jednáme s vlastníky všech dotčených okolních pozemků, včetně bývalého autobusového nádraží. Uvědomujeme si, že rekonstrukcí nádraží tato lokalita nekončí, ale naopak teprve začíná,“ upozornil Hanza.

Na rozdíl od Teplic má zatím k rekonstrukci daleko výpravní budova v nedaleké Bílině. Její oprava sice měla začít už loni, ale stále se tak nestalo. „Přípravy pokračují. Projektový záměr je v současné době posuzován ministerstvem dopravy. V případě jeho schválení následně přistoupíme k zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby,“ doplnila za SŽ mluvčí Nela Friebová.