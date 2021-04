Teplice založí vlastní dopravní podnik. Chceme lepší MHD, zní z radnice

„Je to definitivní, odsouhlasila to masivní většina zastupitelů. Důvod je jednoduchý, nejsme úplně spokojeni s tím, jak tuto službu společnost Arriva City pro město odvádí. Chceme pro naše občany kvalitnější a moderní dopravu a jsme na velkých pochybách, že bychom ji zajistili právě s tímto dopravcem,“ vysvětlil teplický primátor Hynek Hanza (ODS).

Podle něj má Arriva City v zásadě monopol na provozování trolejbusové MHD.



„Vzhledem k legislativě, která neumožňuje dopravním podnikům jiných měst, aby se zúčastnily soutěže o dopravce v našem městě, existuje v podstatě jen jedna firma, která nám tuto službu může dodat. Už do posledního výběrového řízení se nám nikdo jiný nepřihlásil,“ přiblížil primátor.

„Respektujeme chuť města zajistit si dopravu podle svého. Nesouhlasíme ale, že máme téměř monopolní postavení. Do výběrového řízení se mohou přihlásit i dopravci jako Transdev či Z-Group. Za poslední roky jsme nebyli pokutováni za zásadní prohřešky v provozu či problémy se svěřeným majetkem a všechny vozy jsou bezpečné a provozuschopné,“ reagoval mluvčí firmy Jan Holub.

Zastupitelům chyběla ekonomická studie

MHD v Teplicích je v soukromých rukách od roku 1993, kdy ji začala provozovat společnost Dopravní podnik Frydrych Teplice. Zastupitelé se nyní shodli na tom, že do budoucna bude nejlepší, když ji bude město provozovat samo.

Někteří z nich ale upozornili na chybějící finanční analýzu. Nikdo totiž přesně neví, kolik bude založení nového dopravního podniku stát.

„Stojíme před zásadním rozhodnutím a musíme znát ekonomickou studii. Nemůžeme přece říct, že to bude automaticky levnější než dosud. Musíme rozhodnout na základě dat,“ upozornil například opoziční zastupitel Zdeněk Potomský (Pro Zdraví a Sport Teplice).

Předseda výboru pro dotace, dopravu a smart city Adam Souček (Volba PRO! Teplice) navrhl, aby odbor dopravy analýzu do června vypracoval.



„Nejde nám o halířové položky, ale víme, že se založením dopravní firmy bude souviset spousta prvotních investic na zakoupení různých zařízení či služeb, ať už jsou to odbavovací systémy, nebo dispečerský plánovací software. Myslím, že základní ekonomickou studii bychom měli mít,“ poznamenal.

O formě podniku město rozhodne do léta

„Chápu zastupitele, i já chci znát nějakou hrubší rozvahu financování, abychom věděli, kolik budeme potřebovat do rozpočtu a výhledu. Na druhou stranu, vše důležité už máme ve svém majetku, vlastníme vozovnu, dráty, měnírny i vozy, které jsme dosud pronajímali. Jediné, co nám chybí, je organizační struktura, nějaká společnost, kterou musíme založit. Hlavními provozními náklady tak budou náklady na mzdy zaměstnanců a řidičů a u nich se dá vycházet ze stávajících kontraktů společnosti Arriva,“ odvětil primátor.

Město chce do léta rovněž určit, jakou právnickou formu bude podnik mít. „Jsou dvě běžné právnické formy, a to akciová společnost a společnost s ručením omezeným. Obě u nás v různých měřítkách fungují. Každá z nich má své aspekty a my bychom měli do léta rádi právní rozbor, která z nich bude pro naše město výhodnější,“ řekl Hanza.

Jedním dechem ale doplnil, že není záměrem města vybudovat obří společnost po vzoru jiných měst, která by měla na starosti například ještě správu veřejného osvětlení či jiné komunální funkce.

„Chceme opravdu malou a pružnou společnost, která bude zajišťovat jen MHD, jež bude odpovídat 21. století,“ pronesl.