Nechte nám zeleň, stadion ať je jinde, žádají Tepličané v petici město

„Schválením této lokality za účelem výstavby by muselo dojít k vykácení historického ovocného sadu včetně zdravých stromů a keřů. Současně by došlo k významné redukci přírodní zeleně, která je využívána k procházkám, rekreačnímu sportu i oddychu. Ačkoliv jsme si vědomi toho, že atletický stadion v Teplicích chybí, nesouhlasíme s tím, aby město vyhladilo zeleň, která je ve městě tolik vzácná,“ píše v textu petice její autorka Jana Lišková.

Podle ní by město mělo pro umístění atletického stadionu hledat vhodnější lokality, například chátrající areál Hvězdy v Trnovanech nebo pozemek ve vlastnictví města v blízkosti ulice Novosedlická.



„Požadujeme, aby město zabránilo zničení zdejšího přírodního biotopu a krokům směřujícím k developerskému zneužití tohoto území a naopak učinilo kroky k vymezení tohoto území v územním plánu města jako přírodní plochy se stávajícím využitím,“ nabádá autorka v petici.

O tom, že bude Třešňovka jednou z možných lokalit pro výstavbu nového stadionu za 100 milionů korun, rozhodla na konci loňského roku takzvaná vyhledávací studie. Pro město ji zpracoval uznávaný teplický architekt Petr Sedláček. Podle studie přichází v úvahu buď areál Hvězdy Trnovany, lokalita Doliny – Novosedlická, nebo právě Třešňovka.

Podle náměstka primátora Jiřího Štábla (ANO), který má na starosti sport, ale zatím není důvod k panice. Město totiž ještě o umístění stadionu nerozhodlo a rozhodně se o tom chce s veřejností bavit.

„Je to teprve prvotní studie, ve které jsou načrtnuté tři možné lokality. My to teď budeme dále konzultovat, dáváme dohromady přesnější parametry, jak by to mělo vypadat, a samozřejmě dojde i na diskusi o jednotlivých lokalitách. Až budeme mít více informací, přineseme je i občanům. Teď šlo jen o to, vyhledat v rámci studie vhodná místa,“ vysvětluje.

Nepůjdeme proti vůli občanů, říká Štábl

Zároveň ale připustil, že právě areál Hvězdy Trnovany může při budoucím plánování přinést řadu komplikací, a to především proto, že ne všechny pozemky patří městu.

„Tím ale neříkám, že se této varianty vzdáváme. Celou studií jsme jen chtěli sdělit, že je tu plán na rozvoj sportovní infrastruktury a teď je naším úkolem upřesnit parametry stadionu, představit to veřejnosti a pak se bavit o pro a proti k jednotlivým lokalitám. Vedení města nechce dělat nic proti vůli občanů,“ podotýká Štábl.

S petenty a jejich názorem, že Třešňovka není pro výstavbu stadionu vhodná, se už nyní ztotožňují opoziční zastupitelé z Volby PRO! Teplice.

„My jsme už v souvislosti s výběrem lokalit pro venkovní koupaliště říkali, že Třešňovka není vhodná, že je to místo, které má důležité rekreační využití pro celé sídliště. Rozhodně jsme za to, aby tato oblast zůstala dál se stávajícím využitím, a pokud možno se i zrenovovala. Máme připravenou vlastní alternativu na to, co udělat s Třešňovkou, i na umístění atletického stadionu. Představíme ji na příštím zastupitelstvu,“ poznamenává zastupitel Jakub Mráček.