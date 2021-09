Doprava v Teplicích může kolabovat, uzavřený je hlavní tah i další ulice

„Nechápu, kdo tohle vymyslel. Nechcete rovnou rozkopat všechny ulice ve městě?“ láteří na Facebooku paní Marie. A rozhodně nebyla sama. Stížností teplických řidičů poslední dobou přibývá.

„Jezdím přes město každý den a to, co mi běžně trvalo do deseti minut, budu nyní po objízdných trasách sotva stíhat za 25 minut. Je to neskutečné,“ rozčiluje se další z řidičů, který denně jezdí z lokality Bílá cesta do Trnovan.

Konkrétně jemu se ale ode dneška uleví, skončila totiž uzavírka Jankovcovy ulice, kde se od konce června opravovaly vozovky, chodníky i veřejné osvětlení.

Aktuálně uzavřené silnice v Teplicích do 30. září – Vojanova, Lesní, Dobrovského, Heydukova, Macharova, Březinova, Máchova (částečné omezení provozu)

do 15. října – Duchcovská (částečná uzavírka)

do 24. října – Škroupova (úplná uzavírka)

do 31. října – Masarykova třída v úseku Okružní – U Červeného kostela, Doubravská

do 15. listopadu – Horská (nejprve úsek Skupova – Pestalozziho cesta, pak Pestalozziho cesta – Šmeralova)

do 30. listopadu – Svojsíkova v úseku Vrázova–Letecká

do 15. prosince – Palackého v úseku Klicperova – 15. října

Dalším řidičům ale zcela jistě přibudou vrásky. Očekává se, že opravovaný úsek Masarykovy ulice mezi Okružní a křižovatkou s ulicemi U Červeného kostela a Doubravská ještě spolu s uzavírkou na jedné z obvyklých objízdných tras spustí doslova dopravní peklo. Budou se tu tvořit dlouhé kolony a hlavně v době dopravní špičky bude doprava pravděpodobně kolabovat.



Podle některých Tepličanů může za špatnou dopravní situaci samo město, protože neumí uzavírky jednotlivých ulic dobře naplánovat. S tím ale nesouhlasí primátor města Hynek Hanza (ODS).

„Naopak, náš dopravní odbor se snaží všechny stavby vždy koordinovat tak, aby na sebe plynule navazovaly. Abychom na opravy sítí navázali s novými povrchy a podobně,“ hájí primátor úředníky.

Podle něj je třeba si uvědomit, že pod většinou komunikací ve městě vedou kanalizace a rozvody vody či plynu, které doma každý využívá.

„Když přijdeme domů, chceme si rozsvítit, zatopit nebo pustit vodu. Aby nám fungovalo vše, na co jsme zvyklí, je potřeba sítě udržovat. S tím jsou ale bohužel spojené stavby, které přinášejí komplikace nejen v dopravě,“ říká primátor.

Konkrétně uzavírka Masarykovy ulice kvůli výstavbě přechodu byla podle něj plánovaná už dlouho.

„Na ten přechod jsme byli upozorňováni jako na neviditelný a neosvětlený. A právě v rámci koordinace staveb jsme ho předsunuli, protože nás v příštím roce čekají opravy přejezdů v ulici Emílie Dvořákové. Oprava přechodu by tak byla poměrně dlouho odkládána. Komplikace v dopravě to zcela jistě způsobí, ale je to nutné udělat pro bezpečnost přecházejících. Řidiči, včetně mě, to prostě budou muset strpět,“ dodává primátor Hanza.