Muž z Chomutova dostal za zastřelení řidiče napotřetí deset let vězení

14:03 , aktualizováno 14:03

Vrchní soud v Praze poslal na deset let do vězení Petra Bendu, jenž před dvěma lety na chomutovském sídlišti Písečná zastřelil romského řidiče dodávky. V případu vrchní soud rozhodoval už podruhé. Původně Bendu poslal za mříže na sedm let. Je to už třetí výše trestu, kterou si Benda vyslechl.