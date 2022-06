Trojici soudí za stáčení tachometrů, stovky ojetin prodal největší český bazar

Pavel Zdvihal, Jiří Martin a Michal Švábenský podle obžaloby v letech 2013 až 2018 dováželi přes rozsáhlou síť kontaktů i společnosti Mobil - Express a Eurocars - Holding ojeté vozy ze západní Evropy a s již upraveným počtem najetých kilometrů je pak v Česku prodávali dál. Většina vozů přitom končila v síti největšího tuzemského autobazaru.

„Obžalovaný Pavel Zdvihal způsobil poškozené společnosti škodu ve výši více než 15,7 milionu korun a pokusil se způsobit škodu téměř 145 tisíc,“ uvedla státní zástupkyně Jana Jelenová. Škodu v řádech statisíců pak podle ní způsobil lidem, kteří si vůz koupili mimo autobazar.

Zdvihalovi, který byl podle spisu hlavním organizátorem podvodů, hrozí trest odnětí svobody od 5 do 10 let. Jiřímu Martinovi za podvod a způsobenou škodu 2 až 8 let.

Michal Švábenský stojí před soudem kvůli maření spravedlnosti a hrozí mu rok až pět let vězení.

Švábenský podle obžaloby na policii předložil padělané kupní smlouvy ke třem vozidlům v hodnotě téměř 500 tisíc korun a požadoval jejich vydání. K tomu již ale nedošlo.

Děčínští kriminalisté podvody s prodejem vozů s přetočenými tachometry odhalili náhodou při prošetřování daňových podvodů. Během vyšetřování, které trvalo pět let, získali i detailní evidenci nakoupených a prodaných vozidel, kterou si vedl Zdvihal.

Obžalovaní odmítli možnost prohlásit vinu a dohodnout se na trestu se státní zástupkyní. Hlavní líčení tak bude pokračovat jejich výslechy na podzim letošního roku.

Samotný provozovatel autobazaru, kde většina vozů skončila, se k obžalobě s nárokem na náhradu škody nepřipojil.