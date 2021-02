První český džihádista jde z vězení dřív, podle soudu už se napravil

„Z mé strany už není důvod držet odsouzeného ve výkonu trestu. Myslím, že to pro něj bylo dostatečné ponaučení,“ uvedla soudkyně Adéla Baranová s tím, že soud přistoupil k některým omezením, která musí Silovský plnit.

Soud sedmadvacetiletému Silovskému stanovil zkušební dobu s dohledem probační a mediační služby v délce 3,5 roku. Zároveň se musí po dobu jednoho roku zdržovat jen v místě bydliště, které nesmí opustit v době od 19 hodin do 5 hodin ráno ve všední dny a od 16 do 10 hodin ve dnech pracovního klidu a volna. Monitorovat ho bude elektronický náramek. Musí si také najít zaměstnání.



S ukončením výkonu trestu souhlasila i věznice. Z její zprávy vyplývá, že Silovský patří k nejlepším pracovníkům mezi vězni, chová se zdvořile a plní si své povinnosti. Dřívější propuštění schválil i státní zástupce.

„Odsouzený je poprvé ve výkonu trestu a ze strany věznice je velmi dobře hodnocen. Od posledního projednání žádosti získal další kázeňské odměny. Ve výkonu trestu svým chováním a plněním povinností prokázal polepšení,“ řekl žalobce.

Je schopen řádného života

Kladné hodnocení získal Silovský také od znalců z oboru psychologie a psychiatrie, jejichž posudek si soud vyžádal. „Je schopen odolat manipulaci třetích osob. Výkon trestu měl na odsouzeného pozitivní vliv a je schopen řádného života. Recidiva se jeví jako málo pravděpodobná,“ shodli se znalci.

Lounský soud o žádosti rozhodoval proto, že Silovský vykonával trest ve věznici v Novém Sedle. Z té tak bude ještě během dneška propuštěn.

Poprvé si Silovský požádal o podmíněné propuštění v roce 2019. To se mu ale soudkyni nepodařilo přesvědčit, že se během tří let pobytu ve vězení napravil. Tehdy u soudu prohlásil, že se stále cítí být muslimem a v odpovědích na otázky praktikování islámu hovořil neurčitě.

Proti propuštění tehdy byl i žalobce a věznice, Silovský neprojevil ani snahu spolupracovat s psychology či psychiatry na řešení své schizoidní poruchy, kdy mu bylo doporučeno ambulantní léčení.

Chce založit rodinu

Opětovnou žádost o propuštění podal loni, v září u soudu vypověděl, že už žádnou víru nepraktikuje a že chce založit rodinu, nastoupit do zaměstnání a studovat informační technologie. Během dnešního slyšení svoji žádost už nijak dál nekomentoval.

Mladíka ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku zadržela na začátku února 2016 turecká policie na letišti v Istanbulu. Měl u sebe letenku do města u syrských hranic, odkud chtěl odjet dál do Sýrie a tam se připojit k bojovníkům Islámského státu (IS).

Tureckým policistům se přiznal a ti ho poslali zpět do Česka. Také českým vyšetřovatelům řekl, že počítal s tím, že půjde do války, bude bojovat za ideologii IS.

Jan Silovský byl prvním Čechem obžalovaným z pokusu o podporu a propagaci terorismu v souvislosti s IS. Krajský soud v Plzni jej nejprve poslal do vězení na 39 měsíců, odvolací senát pražského vrchního soudu mu ale trest zpřísnil na 6 let.