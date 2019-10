Český džihádista si odsedí i zbytek trestu, rozhodl definitivně soud

Krajský soud v neveřejném jednání potvrdil srpnové rozhodnutí Okresního soudu v Lounech, který Silovskému žádost o prominutí poloviny trestu zamítl. Informoval o tom server Novinky.cz.

Pětadvacetiletý muž ze Spáleného Poříčí během jednání před soudem řekl, že se cítí být stále muslimem, ale pro islám už není tak zapálený.

„Pochopil jsem, že to, co jsem udělal, byla chyba, špatné rozhodnutí. Dnes už mě ideologie Islámského státu nezajímá,“ prohlásil Silovský.

Byť je vzorný vězeň, chová se zdvořile, slušně a je mezi odsouzenými nejlepším pracovníkem, soud nepřesvědčil, že se napravil.

Silovský během svého pobytu za mřížemi neprojevil snahu spolupracovat s psychology nebo psychiatry na řešení své schizoidní poruchy. Tu mu diagnostikovali znalci a soud nařídil psychiatrickou léčbu.

V srpnu na otázku, zda by v případě propuštění na svobodu dál praktikoval islámské náboženství a řídil se koránem, odpovídal neurčitě a nejasně.

Turecká policie zadržela Silovského na začátku února 2016 na letišti v Istanbulu. Měl u sebe letenku do města Gaziantep u syrských hranic, odkud chtěl pokračovat do Džarábulusu a tam se připojit k bojovníkům Islámského státu (IS). Počítal s tím, že půjde do války, bojovat za ideologii IS a zabíjet lidi.

Policistům v Turecku se ke svým plánům přiznal a ti ho poslali zpět do Česka. Krajský soud v Plzni českého džihádistu nejprve poslal do vězení na 39 měsíců, po odvolání mu pražský vrchní soud trest zpřísnil na 6 let.

