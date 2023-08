Bratrská rvačka v paneláku v Litvínově. Pobodaný muž skončil v nemocnici

Událost ještě v sobotu ráno připomínaly před panelákem ve Valdštejnské ulici stopy krve. Podle jedné ze sousedek jsou muži bratři ve věku kolem 40 let a každý z nich má v domě svůj byt.

„Stalo se to v domě, v hale. Tam byla krev úplně všude. Jak se pak ten pobodaný dostal ven, je krev ještě teď i před vchodem, na schodech ji smyl déšť,“ popsala redaktorce iDNES.cz v sobotu dopoledne jedna z místních obyvatelek.

„Napadený pak seděl na chodníku a komunikoval se záchranáři. S tím bratrem mezi sebou měli poslední dodou neshody. Asi před třemi dny útočník bratrovi vyhrožoval, křičel na něj na balkon, ať jde dolů. Má toho už na svědomí víc, třeba sousedovi zapálil dveře,“ uvedla.

„Já tu nebyla, ale co jsem slyšela, tak se dva chlapi měli pohádat a pak jeden druhého pobodat. Jsou to problémoví lidi, vůbec mě to nepřekvapuje,“ řekla další ze sousedek.

Celý případ si převzali k vyšetřování ústečtí krajští kriminalisté. „V souvislosti s událostí byl jeden člověk převezen do nemocnice, podezřelého jsme zadrželi. V současné době probíhají úkony trestního řízení, vyšetřování je v počátcích, a tak nemůžeme sdělit více informací,“ řekl policejní mluvčí Václav Krieger.

Pobodaný muž podle všeho není v ohrožení života. „Dospělého muže se středně vážným zraněním jsme převezli do mostecké nemocnice. Bližší informace nemůžeme sdělit z důvodu policejního vyšetřování,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník.