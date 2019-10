Správkyně už sčítá pohledávky vůči Lužické nemocnici, pak určí, co s ní

Konkurzní správkyně Martina Jinochová Matyášová teď všechny pohledávky sčítá, neboť na 20. listopadu soud stanovil přezkumné jednání o nich a po něm se bude konat schůze věřitelů a na ní řešit způsob úpadku, tedy co se špitálem dál.

Jednou z variant nadále je převzetí péče Krajskou zdravotní (KZ).

„KZ postupuje stejně jako další věřitelé. To ale nic nemění na našich dřívějších prohlášeních. Proto za vedení společnosti znovu zdůrazňuji, že jeho postoj k řešení situace ve Šluknovském výběžku ve věci zajištění zdravotní péče je dlouhodobě konzistentní a máme vůli ji řešit,“ řekl předseda představenstva KZ Jiří Novák.

„KZ je v rámci kapacit zdravotnických oddělení jednotlivých nemocnic připravena pomoci pokrývat potřebu zdravotních služeb pro obyvatele tohoto regionu a napomoci k řešení této situace a ke stabilizaci poskytovaných zdravotních služeb ve Výběžku,“ dodal Novák.

Kvůli zadlužení rumburští zastupitelé nemocnici poslali do insolvenčního řízení 9. července tím, že odmítli zaplatit loňskou ztrátu 52 milionů.

V té době město nemělo jistotu, že se s KZ na převzetí nemocnice domluví, ta ji totiž nechtěla převzít i s dluhy. Soud pak 12. srpna vyhlásil insolvenci. Letos se ztráta špitálu odhaduje na 47 milionů. Dalších 37 milionů pak činí dluhy bankám.

Aby nemocnice pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku mohla fungovat do doby, než se o jejím osudu definitivně rozhodne, poslali jí rumburští zastupitelé minulý týden finanční injekci ve výši 7 milionů korun. O příspěvek je požádala konkurzní správkyně.

„Minimálně do schůze věřitelského výboru by to mělo na provoz nemocnice určitě stačit,“ řekl rumburský starosta Lumír Kus (ANO).