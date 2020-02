Je to pat, požádali jsme o zprostředkovatele, říká ředitel sklárny AGC

Až 150 zaměstnanců společnosti AGC Flat Glass Czech se zúčastnilo mítinku v areálu závodu v Řetenicích. Jeho smyslem bylo podle předsedy odborové organizace Alexandra Ježka upozornit na nespokojenost zaměstnanců s variabilní složkou mzdy, kterou jim firma nabízí v rámci navýšení mezd. „Jenže ji postavil na fond pracovní doby a další podmínky, které ale z našeho pohledu nesouvisí s výkonem práce. Chtěli jsme upozornit, že nespokojení jsou skutečně lidé, že to není jen věc odborů,“ sdělil Ježek.

Vedení vám nabízí zvýšení platů přes variabilní složku. Proč to odmítáte?

Kdyby byla vázaná na výkon práce, dalo by se to pochopit. Tohle je ale z našeho pohledu naprosto diskriminační. Aby ji člověk dostal, musí splnit fond pracovní doby. Ve firmě máme lidi, kteří tu dělají třeba 15 let i déle, a ti už samozřejmě nějakou lékařskou péči vyžadují. Člověk, který si tu 15 let huntoval zdraví, bude nakonec perzekvovaný za to, že bude chtít jít k doktorovi. Místo, aby se o něj firma postarala, bude ho trestat. Navíc úplně jiné podmínky budou mít lidé v kanceláři a ti, kteří pracují v provozu. Ti asi budou chodit k lékaři častěji. Proto si myslíme, že je to špatně.

Požadujete zvýšení mezd o 2 500 korun plošně. Proč tato částka?

Jsme v nadnárodní společnosti, ta částka je v přepočtu 100 eur. Už v minulých letech jsme se nemohli dohodnout na mzdách a nakonec jsme to v únoru podepsali s minimálním navýšením s tím, že se k tomu vrátíme. Myslíme si, že 2 500 korun není sci-fi, není to pro firmu likvidační a z našeho pohledu by to i stabilizovalo zaměstnance.

Jaký bude váš další postup? Jste připraveni stávkovat?

Já bych konec nechtěl předjímat. Jednou z legislativních možností je samozřejmě i stávka, ale já osobně naprosto preferuji dohodu. Válka není dobrá pro nikoho. Problém je v tom, že nejsme schopní se dohodnout už 6 měsíců a už nezbývá moc prostoru, jak dohody dosáhnout.