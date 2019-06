Zemřel Štěpán Popovič, uznávaný manažer, který pomohl Petru Kellnerovi

„Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc. zemřel dnes ráno ve věku 73 let. Celý klub tímto vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým,“ stojí na webu klubu.

Štěpán Popovič byl s teplickým fotbalem spjatý od roku 1995, kdy se teplická sklárna, tehdy nesoucí jméno Glavunion, stala majitelem klubu. Popovič byl pak od roku 1998 jedenáct let předsedou představenstva FK Teplice.

Byl tedy spojený s nejvýraznějšími úspěchy teplického fotbalu v jeho historii – byl u druhého a třetího místa v české nejvyšší soutěži i u slavných pohárových zápasů s Dortmundem, Feyenoordem nebo Celticem.

Štěpán Popovič se narodil v Ústí nad Labem 25. prosince 1945. Vystudoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci, krátce pracoval jako strojník a poté jako technolog ve sklárně. Na přelomu 70. a 80. let řídil závod Lesní brána v Dubí, následně procházel ředitelskými posty firem Sklotas, Sklo Union a Obas.

Ovšem, když Popovič na toto své životní období vzpomínal, s úsměvem zmiňoval hlavně skutečnost, že si přivydělával jako barový klavírista v ústeckém podniku Družba.

V roce 1989 se stal šéfem teplického Sklo Unionu a řídil jeho privatizaci do rukou belgické společnosti Glaverbel. Podílel se pak i na vybudování ruské větve společnosti a prodeji Glaverbelu japonskému sklářskému gigantu AGC.

Setkání s Petrem Kellnerem

Štěpán Popovič se rád obklopoval schopnými manažery. Takto se v roce 1990 setkal i s mladíkem, který mu představil svůj projekt investic do nákupu a prodeje počítačů a plán nákupu několika firem v chystané privatizaci.

S Popovičovou pomocí tento byznys mohl rozjet. Mladík se jmenoval Petr Kellner a Popovič za tehdejší Sklo Union rozhodl, že Kellner od něj získá čtyřicetimilionovou půjčku na rozjezd firmy PPF.

Předseda představenstva a generální ředitel AGC Flat Glass Czech Štěpán Popovič

„Petr Kellner mne zaujal svou vizí investiční společnosti, svou vizí fungování v době kuponové privatizace. On byl jediný, který věděl, co se má udělat, jak to má fungovat. Krok po kroku. Řada lidí se jen domnívala,“ vzpomínal Štěpán Popovič na první setkání s Kellnerem v rozhovoru pro MF DNES při svém odchodu z čela české pobočky AGC.

O Popovičovi, jinak velmi schopném a tvrdém manažerovi, mluvila drtivá většina zaměstnanců teplické sklárny s velkým obdivem a úctou. Běžně ho nazývali „generálem“, a když z firmy odcházel, velmi upřímně řada lidí ve sklárně truchlila a bála se budoucnosti.

Pokud jde o veřejnost a média, byl Štěpán Popovič vstřícný a výtečný společník. Vzhledem ke své manažerské pozici, kdy snadno mohl ovlivňovat politická vedení Teplic i Ústeckého kraje, zůstával neobyčejně skromný.

„Já vlastně ani moc neutrácím. V žádné funkci nesníte o čtyři řízky více, nemůžete nosit dva obleky najednou a nejezdíte ve třech autech. Proč? Ten, kdo by se mi podíval do nákupního košíku, tak by byl asi překvapen. Našel by tam hlavně žrádlo pro kočky a psy. Možná trochu více utrácím za knížky, mám vybavenou knihovnu, ani ale nevěřím, že všechno přečtu, musel bych být v důchodu 40 let,“ řekl v roce 2009 v rozhovoru pro MF DNES a těšil se hlavně na to, jak bude chodit ve Střelné, kde bydlel, na dlouhé procházky se svým psem.

Vzhledem k renomé, které získal v českém fotbale, se o něm v roce 2005 uvažovalo i jako o možném kandidátovi na předsedu Českomoravského fotbalového svazu.

Kvality Štěpána Popoviče jako manažera byly mnohokrát potvrzeny úspěšnými projekty, na nichž pracoval v Česku i oblastech, které měl pro Glaverbel a posléze AGC na starosti. Uznal je ovšem i český stát, když ho 28. října 2016 prezident Miloš Zeman vyznamenal Medailí Za zásluhy.

Vzpomínky

„Na pana Popoviče vzpomínám jen v tom nejlepším. Byl to ten typ člověka, který byl stále usměvavý a pozitivní, dýchal pro fotbal. Je to samozřejmě obrovská ztráta, co se stalo. Takový je ale bohužel život,“ říká sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek.

„Ta nepříjemná zpráva mě zastihla dnes ráno, na začátku naší letní přípravy. Na pana Popoviče vzpomínám a vždy budu vzpomínat jen v dobrém, protože byl předsedou představenstva FK Teplice přes 11 let a za jeho éry jsme zažili největší úspěchy teplického fotbalu. Je nesmazatelným písmem zapsaný pod tím, jak se teplický fotbal prezentoval v období let 1995 až 2010. Je to pro mě citelná ztráta,“ dodal vedoucí mužstva FK Teplice a jedna z klubových legend Pavel Verbíř.

„Dělali jsme spolu 30 let. Budu na něj vzpomínat hlavně v tom, že po revoluci stabilizoval firmu a zasloužil se o příchod zahraničního kapitálu. To bylo zcela zásadní pro rozvoj sklárny v Teplicích, za to mu patří ohromný dík. Pak jsme spolu ještě podnikali, vždycky to bylo férové. Vždycky jsme si rozuměli a nikdy jsme spolu neměli žádný konflikt. Panu Popovičovi patří velké zásluhy na tom, že se podařilo zachránit teplický fotbal v první lize. Bylo jeho zásluhou, že tehdy dokázal přesvědčit vedení firmy v Bruselu, aby tu fotbal podporovalo,“ řekl Pavel Šedlbauer, někdejší vysoký manažer teplických a belgických skláren, a nynější předseda představenstva FK Teplice.

Se Štěpánem Popovičem, který podnikal i v teplickém lázeňství, měl Šedlbauer společně hotel Payer ve čtvrti Šanov.