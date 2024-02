Za nižšími cenami do Tamdy. Ve vietnamském obchoďáku nakupuje stále víc Ústečanů

Srovnávání cen v českých marketech a v cizině je stále častější a nutno podotknout, že mnohdy vede k rozčilení nad drahými nákupy zboží denní potřeby na naší straně hranice. Ti, co bydlí u hranic, mívají ceny načtené a hned vědí, co raději koupit „za čárou“ a co u nás.

A byť je to z Ústí nad Labem či Teplic do Saska pár kilometrů, čím dál více obyvatel využívá také cen a akcí v obřím vietnamském marketu Tamda na české straně. Často se vyrovnají těm v saském Altenbergu, Dippoldiswalde nebo Pirně, kam za nákupy míří tisíce našinců týdně.

Ve facebookové skupině „Ústečáci sobě“ se před pár dny objevilo srovnání cen v hypermarketu z dlouholetého řetězce v Trmicích u Ústí a nedaleké Tamdě, které má v Ústí jednu ze svých tří českých poboček. K cenové hladině se tu vyjadřovaly desítky diskutujících.

„Všude (v Trmicích) na mě vykukují cedule: nejlepší ceny pro vás, výhodně a podobně. Nemohla jsem vám to nenafotit, když jsem věděla, že jdu pak do Tamdy,“ stojí v jednom příspěvku, u něhož jsou přiloženy i srovnávací fotografie výrobků a cen z obou obchodů.

Že se dá i v obchodních řetězcích nakoupit levně, uvádí jeden z diskutujících pod příspěvkem. „Každý týden jsou v letácích supermarketů uvedeny akční ceny výrobků, které jsou nižší než v Tamdě,“ oponuje další.

Řetězec Tamda otevřel pobočku v Ústí nad Labem v roce 2019. Kromě vietnamských specialit nabízí běžný sortiment jako ostatní řetězce – zeleninu, ovoce, mražené potraviny, nápoje, mléčné výrobky, uzeniny, kosmetiku a drogerii či cukrovinky, balené maso a salámy i pečivo. Živnostníci a firmy mohou získat zákaznickou kartu, která jim umožňuje nákupy za příznivější ceny.

Vedení Tamdy nekomunikuje, ale vietnamský personál pod příslibem anonymity v klidu přizná, že nakupujících v marketu přibývá. „Je to vidět na kasách, je tu víc lidí,“ uvedla jedna z pokladních.

Rozdíly o desetikoruny

Pro srovnání: kilogram rajčat vyšel před pár dny v Trmicích na 77,90 korun, v Tamdě se zákaznickou kartou na 49,90 korun, bez karty byla cena stejná. Dvoukilogramové balení brambor stálo v Trmicích 52,90, kilogram v přepočtu tedy 26,45, zatímco v Tamdě 20,90 korun. Slunečnicový olej prodával trmický market za 58,30, v Tamdě za něj zákazníci s kartou zaplatili 34,90, bez karty pak 39 korun. Dražší než v Trmicích byl v Tamdě například kilogram pomerančů nebo 250gramová kostka másla.

Velké cenové rozdíly jsou u drogerie. Například osm rolí toaletního papíru značky Zewa deluxe stojí v Trmicích 144 korun, stejné balení vyjde v Tamdě s kartou na 66,90, zákazník bez zákaznické karty za něj zaplatí 78,50. O více než dvacet korun levnější je v Tamdě také zubní pasta Elmex. Čtyřsetmililitrové balení šamponu Nivea je pak v Tamdě levnější téměř o 50 korun.

„Jezdím sem zhruba jednou za měsíc. Ušetřím více peněz, nabízejí tu levnější zboží a mají větší výběr než v jiných obchodech,“ popisuje paní Eva z Hrobu na Teplicku. „Nejvíce tady kupuji takové ty základní věci, jako je toaletní papír, prášek na praní nebo kosmetiku. Nejen pro sebe, ale i pro lidi v mém okolí,“ dodává.

Pro ingredience asijské kuchyně sem občas vyráží pan František z Teplic. „Mají tady obrovský výběr,“ říká. Hlavně kvůli příznivým cenám do Tamdy na větší nákupy jezdí i paní Petra z Ústí nad Labem. „Kromě drogerie tady nakupuji i různé sladkosti, těstoviny, brambůrky, pití. Je tu obrovský výběr z několika druhů značek. A hlavně ty ceny jsou úplně někde jinde, i bez zákaznické karty se tu vyplatí nakupovat,“ poznamenala.

„Často cíleně čekám na slevové akce v obchodech. Dát za oblíbenou kávu 250, nebo v akci 120 korun je přece jenom rozdíl,“ říká paní Simona. „Oba s manželem pracujeme, to kafe za 250 bych si mohla koupit, ale nechci. Cena mi přijde přemrštěná,“ dodává.

Snížení DPH ceny potravin příliš nezlevnilo

Od nového roku klesla sazba DPH na potraviny z 15 na 12 procent, což se projevilo minimálně. Ceny se snížily jenom o desetihaléře a podle nakupujících jde spíše o kosmetickou úpravu. „I přes mírné snížení DPH na potraviny máme nejvyšší DPH na potraviny v celé střední Evropě,“ říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Jedním z důvodů je podle něj nekalá praktika velkých nadnárodních výrobců potravin, kteří uměle rozdělují evropský trh. „Pro každou zemi mají jinak nastavené ceny a i to, jakou část svého sortimentu v dané zemi nabízejí,“ dodává Prouza.

Co za rozdílnými cenami v jednotlivých obchodech, které se pohybují v řádech korun i desetikorun, stojí, lze jen odhadovat, podle Prouzy však zahraniční majitelé marketů drží ceny v Česku vysoko schválně. „V minulosti přišli velcí potravináři o zisky z dvojí kvality potravin, tak se o to víc snaží udržet si možnost uměle zvyšovat ceny zejména v menších evropských zemích,“ uvedl Prouza.

Problémem je podle něj také vytváření umělých překážek dovozu, které vytvořilo ministerstvo zemědělství. „Pokud bude stát tlačit na konkurenci mezi dodavateli a nebude dělat umělé překážky v dovozu, půjdou bezpochyby ceny potravin ještě o něco dolů,“ dodal Prouza.