Nákup v Německu se už nevyplatí. Poprvé za pět let mají potraviny dražší

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Doba, kdy byli Češi zvyklí vyrazit na předvánoční nákup do Saska a sehnat výrazně levnější produkty, je nejspíš pryč. V saských obchodech potraviny a pochutiny podražily. Vyplývá to ze srovnání cen, které MF DNES provedla v marketech nedaleko Ústí nad Labem a na předměstí Drážďan. A vyplývá to i z ankety mezi samotnými nakupujícími.