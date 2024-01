Seniorka pronesla do věznice drogy v podprsence, policie pak odhalila gang

„K samotnému zadržení došlo v úzké spolupráci s Vězeňskou službou ČR, a to přímo při očekávané předávce drog ve Věznici Všehrdy,“ řekl policejní mluvčí Jakub Mareš k případu, kdy se na distribuci podílela seniorka. Žena podle něj při řádně povolené návštěvě drogy předala odsouzenému. „Toto jednání zaznamenali naši ‚operativci‘ ze služby kriminální policie a zakročili,“ doplnil mluvčí.

Při podrobném výslechu zapojených lidí policisté zjistili, že dotyční jako organizovaná skupina distribuovali různé zakázané látky do věznic na Lounsku a Chomutovsku. Drogy údajně pašovali doručovatelskou službou společně s kosmetikou, dopisy nebo právě uschované v podprsence během návštěvy.

Rozpletení případu bylo složité a časově náročné, protože se trestná činnost odehrávala za zdmi dvou věznic. Odsouzení, kteří byli zároveň odběrateli drog a jsou stále ve výkonu trestu, z obavy z případného navýšení trestů či kázeňského postihu nechtěli s policisty spolupracovat.

Mezi trestně stíhanými je šest mužů ve věku od 27 do 39 let a tři ženy ve věku 48, 57 a 74 let. Policisté je obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Některým z nich také sdělili obvinění z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny hrozí obviněným až deset let vězení.

Nejde o ojedinělý případ pašování drog do věznic v regionu. Třeba v roce 2020 rozhodl soud o nepodmíněných trestech pro sedm lidí za distribuci drog do věznice Nové Sedlo na Lounsku. O dva roky později policie informovala o obvinění devíti lidí kvůli pašování drog do věznice Všehrdy. Šlo o pět odsouzených mužů a čtyři ženy na svobodě - jejich příbuzné.