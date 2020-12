Ústecký magistrát nařídil odstranit nové parkoviště, investor se brání

Na plotě areálu, kde má vyrůst multifunkční objekt s kancelářemi, byty, obchodními jednotkami a restaurací na střeše, visí cedule, že je parkoviště pro veřejnost uzavřeno a smí sem jen ti, kteří se na tom s firmou dohodli. A právě to se úřadu nelíbí.

„Speciální stavební úřad magistrátu města Ústí nad Labem vydal rozhodnutí o nařízení odstranění stavby a zastavení stavebních prací,“ potvrdila mluvčí magistrátu Romana Macová. „Stavebník se proti rozhodnutí odvolal,“ doplnila.



Podle informací MF DNES tkví důvod rozhodnutí v tom, že stavební odbor povolil stavbu s názvem „Multifunkční dům se školicím střediskem – Růžový palouček“, jejíž součástí je i parkoviště, na kterém podle požadavku města byla plánovaná náhrada za úbytek parkovacích míst v ulici. Přičemž tato místa měla být veřejně přístupná.



Investor stavby, pražská společnost Ypon, s verdiktem nesouhlasí. Podle jejího jednatele Radka Petržilky se proti původnímu projektu, který úřad schválil, nic nezměnilo.

Stavba domu budí od samého počátku emoce O výstavbě vysokého bytového domu v ulici Růžový palouček se začalo mluvit už v roce 2003. Tehdy se však proti záměru vyslovili místní občané v petici, jež čítala 1 600 podpisů. Proti stavbě byl nakonec i krajský úřad a kvůli nesouladu s územním plánem zrušil vydané územní rozhodnutí.

O dva roky později záměr přepracovala společnost Atelier 107, protože ale nedodala potřebné materiály, zrušil úřad územní řízení i k této stavbě.

V roce 2012 přišla firma Ypon s plánem postavit na pozemku nižší multifunkční objekt se školícími prostory, kancelářemi, bytovými jednotkami a střešní restaurací s terasou. Kvůli projektu byla v roce 2015 srovnána se zemí oblíbená studentská hospůdka Palouček i přilehlé dětské hřiště, které na pozemku stály.

Loni na parcele vzniklo velké parkoviště s více než 70 místy, které je opatřeno závorou. Podle stavebního úřadu ústeckého magistrátu je ale nepovolenou stavbou a proto nařídil její odstranění. Investor se proti rozhodnutí odvolal.

„Takhle to bylo naplánované a naprojektované. My jsme vlastně jen dokončili první etapu stavby, což bylo vybudování všech přípojek, parkoviště a opěrné zdi. Parkoviště je součástí stavby, všechny zúčastněné orgány se k projektu vyjádřily kladně a na základě toho nám bylo vydáno stavební povolení,“ brání se Petržilka.



Podle něj není možné, aby stavební úřad vydal rozhodnutí o odstranění stavby, na kterou dříve sám vydal stavební povolení.

„Právě proto jsem se odvolal. Žádal jsem o takzvané dočasné užívání stavby, ale úředníci to zamítli, dodnes nevím proč. Ten dům bude stát na ‚nožičkách‘, nad stávajícím parkovištěm, které je součástí projektu. S územním plánem jsem v souladu ve všech bodech. Vnímám to jako šikanózní postup a zvažuji podání trestního oznámení,“ tvrdí jednatel.

Zároveň prý nechápe, proč úřadu vadí parkoviště zrovna v době, kdy město bojuje s nedostatkem parkovacích míst.

„Každá politická strana v Ústí měla v programu navýšení jejich počtu. Nechápu postup úřadu a jeho zřizovatelů. Přece bych neinvestoval 20 milionů do něčeho, co není v pořádku. Platím si na to odborníky,“ upozornil Petržilka s tím, že parkování nyní mohou lidé využívat jen po dohodě za 500 korun měsíčně. „Zatím to nemůže být veřejné, je to na mé dohodě s těmi lidmi. Na soukromý pozemek mohu pustit, koho chci,“ míní.

O odvolání rozhodne kraj do poloviny prosince

O odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu bude jednat odvolací orgán, kterým je Ústecký kraj. „Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení speciálního stavebního úřadu, rozhodne o odvolání přibližně do poloviny prosince,“ prozradil mluvčí kraje Martin Volf.

„Věřím, že mi dá krajský úřad za pravdu. Jsem hlavně rád, že to řeší někdo nezávislý a ne město. Protože jejich stavební úřad evidentně nefunguje dobře. Sami víte, že jeho šéfa nedávno odsoudili. Asi tam není vše v pořádku,“ míní Petržilka.

Podle živnostenského odboru ústeckého magistrátu vybíráním poplatku za parkování k porušování zákona nedochází.



„V současné době nemáme žádné poznatky o tom, že by zde byla prováděna nelegální činnost. Pokud by byla zjištěna, obecně se kontroluje příslušné živnostenské oprávnění a další náležitosti. K provozování parkoviště postačuje volná živnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Pokud by ho podnikatel neměl, zahájí se správní řízení a uloží pokuta,“ sdělila MF DNES vedoucí odboru Galina Pecková.