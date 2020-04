Ústečtí obchodníci se zatím neradují, zákazníci se pro oblečení nehrnou

„Zkoušet si spodní prádlo nebo plavky se nesmí, zkoušecí kabinky nejsou v provozu. Vybrané zboží zaplatíte, vezmete si ho domů, kde si ho vyzkoušíte, a pokud vám nebude, do 14 dnů ho můžete vrátit a dostanete zpátky peníze,“ řekla Kateřina Pašková z prodejny Triola v ústecké Hrnčířské ulici.

Vrácené prádlo musí být nenošené, neporušené, v původním obalu, poté poputuje do třídenní karantény. „Na každý den mám připravenou jednu zavírací krabici, označenou datem, do té vrácené zboží na tři dny uložím,“ vysvětlila Pašková princip prádlové karantény.

Mohlo by se zdát, že po otevření prodejen s oblečením se v nich dveře netrhnou, během pondělního dopoledne byl opak pravdou. „Zájem zákazníků je zatím malý. Čekala jsem, že když se už může, přijdou se dámy alespoň podívat,“ posteskla si Pašková.

Stejná situace je i v otevřené prodejně s pánskými obleky, dámskými kabáty nebo saky. Ani sem davy koupěchtivých zákazníků včera nezavítaly.

„Doufám, že lidé začnou chodit, dneska máme otevřeno první den. Myslím, že zatím koukají, jak to probíhá,“ zmínila v pondělí Dana Hudáková, vedoucí prodejny OP Prostějov v Pařížské ulici v Ústí nad Labem.

Také v této prodejně si zákazník po zaplacení celé ceny, což není zrovna malá částka, může oblek vyzkoušet doma. Pokud mu nepadne, přinést ho musí už druhý den. A oblek putuje do karantény.

„Mám připravený samostatný věšák v oddělené místnosti, a než ho vrátím zpátky do obchodu, tři dny tady zůstane,“ dodala Hudáková.

Trochu lepší situace panuje v prodejnách obuvi. Boty se za přísnějších hygienických opatření zkoušet smí.

„Moc lidí zatím nepřišlo. Myslím, že to žádný zázrak nebude, lidé chodit nebudou. Letošní březnový obrat byl desetinový oproti loňskému roku,“ postěžoval si Petr Kreutzer, majitel obchodu s obuví v ústecké Revoluční ulici.

Každou vyzkoušenou botu prodejce ošetří dezinfekcí

Do prodejny pouští lidi po jednom, maximálně po dvou a po jejich odchodu každou botu vezme do ruky a ošetří ji dezinfekcí zvenku i zevnitř. Že by začalo chodit víc lidí, však nečeká. Finanční ztráty za šest týdnů, kdy musel mít zavřeno, odhaduje kolem půl milionu korun.

Velký zájem prozatím není ani o nákup knih. „Od rána jsem prodal pár map a nějaké knihy. Lidé zatím spíš testují, jak to funguje,“ popsal Ladislav Řeřicha, majitel knihkupectví Pod věží v Ústí nad Labem.

Vybírat knihy mohou zákazníci jenom očima, do ruky ji vzít nesmí, ani když budou vybaveni jednorázovými rukavicemi. Tak zní opatření vlády.

„Tomu nařízení moc nerozumím. Proč si nemůže člověk prohlížet knihy sám, pokud dodrží bezpečnostní opatření a na rukách bude mít jednorázové rukavice,“ podivil se Řeřicha.

Nicméně zájemci knihu sám ukáže, případně prolistuje. Ve všech oslovených prodejnách byli na kupující připraveni. U vstupu dezinfekce, jednorázové rukavice, v některých mají čističku vzduchu, dezinfikují kliky u dveří. „Zákazníci se nemusí bát přijít, dbáme na zvýšenou hygienu,“ shodli se prodejci.