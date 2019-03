Ústecký kraj se rozhoduje, zda vstoupí do Lužické nemocnice v Rumburku

Mohla bych sbírat hračky (a další věci), luxovat a vytírat 24/7 a stejně by to nebylo vidět. Starší dítě je velmi aktivní, vynalézavé a nezabavitelné, takže stačí chvilka nepozornosti a je počmáraná zeď, vysypané něco, rozlité, rozpatlané… uklízím, chvilka nepozornosti a něco jiného. Jdeme ven, přijdeme zpátky, ze psa opadá prach a bordel, věnuju se jednomu dítěti, druhé rozdělá bordel. Asi chápete, co myslím.