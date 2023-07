Z ruiny je krásná dominanta. Obec zachránila zámeček, kde byla i ubytovna

„Zámek stojí v centru obce několik staletí a nebyl v dobré kondici, zbylo z něj pouhé torzo. Během let se propadla střecha, zřítily se téměř všechny stropy. Bylo nám jasné, že když se o něj nepostará obec, nikdo jiný to za nás neudělá,“ uvedla při slavnostním otevření opraveného barokního zámku Jana Syslová, starostka obce Hrobčice (Za obec krásnější), pod které Mirošovice spadají.

„Jsme na území postiženém důlní činností, každá památka je pro náš region významná. I proto jsme se do náročné rekonstrukce pustili,“ dodala starostka.

Obec zámek, jehož historie sahá až do 14. století, koupila před třemi lety od sdružení Kampanila Malhostice, kompletní rekonstrukce začala v červnu 2021. „Nejtěžší bylo přesvědčit o koupi zastupitele, co hlava, to jiný názor. Dvě volební období nám trvalo, než jsme získali podporu zastupitelů, ne všichni souhlasili,“ popisuje Jana Syslová s tím, že bez dotačních peněz by se do rekonstrukce nikdy nepustili.

Celkové náklady se vyšplhaly na 64 milionů korun, přičemž bezmála 50 milionů byla dotace z programu ministerstva průmyslu a obchodu na využití brownfieldů, zbývajících 14 milionů šlo z rozpočtu obce.

„Díky poskytnuté dotaci musí zámek deset let sloužit pro podnikání. Na podzim ve veřejném výběrovém řízení nabídneme prostory podnikatelům. Mohly by tady být kanceláře, kavárna, malé provozovny, nabídneme ho i našim spolkům nebo charitě,“ poznamenala starostka.

Jednou možná svatby...

V budoucnu by se tady mohly konat také svatební obřady, kvůli velkému zájmu veřejnosti o prohlídky radnice zvažuje, že ho o prázdninových nedělích zájemcům zpřístupní.

„Je to úžasný, jsem ráda, že se zámek opravil. Otec mého manžela tady kdysi sloužil jako šafář u Lobkowitzů, kteří ho vlastnili, tak jsem byla zvědavá, jak se rekonstrukce povedla,“ pochvalně hodnotila konečný výsledek paní Barbora z Teplic.

„Je to krásný prostor, Myslím, že by si podobnou péči zasloužily i další historické stavby u nás,“ přidal se Miroslav z Turnova.

I když se z původního vybavení zámku, který v minulém století sloužil jako polní lazaret, ubytovna nebo pro potřeby státního statku, nic nedochovalo, při rekonstrukci byly nalezeny některé historické artefakty. Řemeslníci objevili a zachránili původní renesanční omítky a vzácný pískovcový portál okolo dveří z doby kolem roku 1300.

Téměř čtyři sta let byly pod několika nánosy omítek ukryté také kresby postav šlechtického páru s nápisy. „Podle oděvů jde nejspíše o šlechtický pár, který na zámku přebýval přibližně mezi lety 1630 až 1650,“ přiblížila starostka.

Podle Petra Očka, pověřeného řízením agentury Czechinvest, která pomáhala projekt realizovat, příklad rekonstrukce zámku Mirošovice ukazuje, že státní podpora brownfieldů je potřebná. „Jenom na území Ústeckého kraje se nachází 500 chátrajících objektů,“ uvedl Očko.