Na stopě zapomenuté krásy. Malachitovou jeskyni objevíme, věří horník

Vrch Mědník je prošpikován štolami, je jich sedm desítek. Do kolika z nich může veřejnost?

Mědník je kvůli tehdejším bohatým zásobám rud provrtán jako ementál. V současné době vodíme turisty do štoly Marie Pomocná. Prohlídka trvá necelou hodinu a nabízí přes půl kilometru chodeb. Základní trasu zvládnou děti od šesti let po seniory. Kdo chce zažít trochu adrenalinu, může jít do nejstarší části – štoly Koňská jáma. Ale je to fyzicky náročnější. Vystoupá se tam komínem po dřevěných žebřících. Tato část není poznamenána uranovým průzkumem, takže je v původním středověkém profilu. V nejnižším prostoru je chodba vysoká 60 centimetrů a v nejužším široká 50 centimetrů.

Očekával jsem, že zápis na seznam UNESCO budou místní více brát jako velkou příležitost. Bohužel se toho chytli spíš velcí hráči a jsou tu snahy o megalomanské projekty. Ivan Cáder průvodce hornickým podzemím