Soud zastavil stíhání hasiče, který cestou k zásahu srazil ženu na přechodu

Nehoda se stala na konci ledna 2020. Muž a žena vstoupili na přechod pro chodce ve chvíli, kdy se k němu blížilo osobní hasičské auto.

Muž stihl včas uskočit, ženu ale vůz srazil. Chodkyně utrpěla zlomeniny a četné pohmožděniny. Při pádu navíc zranila nezletilého chlapce, který se chystal na přechod vstoupit.

Podle obžaloby jel řidič hasičského vozu o šest kilometrů v hodině rychleji, než je zákonem stanovená rychlost, a chodce v důsledku nepozornosti přehlédl.

Obžalovaný v úvodu jednání prohlásil vinu, takže soud nemusel provádět dokazování. „Mrzí mě to, je to už tři roky, rád bych to urychlil,“ okomentoval muž své rozhodnutí.

K nehodě mohlo přispět i to, že hasičské auto nebylo vybaveno majáky a nehoukalo. Podle vyjádření obžalovaného šlo o náhradní vozidlo za porouchané služební auto, které majáky vybaveno je. „I tak se musí na výjezdy jezdit, byla to shoda okolností,“ řekl.

Za přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti mu podle zákona hrozilo šest měsíců až čtyři roky vězení nebo peněžitý trest. Hrozil mu také zákaz řízení.

Žalobce vzhledem k postoji obžalovaného, k okolnostem dopravní nehody, výtečnému pracovnímu hodnocení obžalovaného a řádnému vedení života, navrhl zastavení trestního stíhání. Pomohlo k tomu také to, že muž poslal 40 tisíc korun na účet pro oběti trestné činnosti.

Soudce návrhu žalobce vyhověl a stíhání zastavil na zkušení dobu dvou let. S nárokem na odškodnění poškozené odkázal na civilní řízení.