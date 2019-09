Sochy se opravy dočkaly, fasáda historické radnice v Lounech si počká

„Už v prosinci jsme vypsali výběrové řízení na opravu fasády včetně soch a sgrafit, ale žádná firma se nepřihlásila,“ líčí potíže s hledáním zhotovitele Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku.

„Soutěžili jsme to třikrát, nakonec jsme usoudili, že tudy cesta nevede,“ dodává Sunkovská.

Město se proto rozhodlo zakázku rozdělit na dvě části a vypsalo výběrové řízení zvlášť pro fasádu a zvlášť pro sochy a sgrafita.

„Přihlásila se však zase firma jen na sochy, sgrafita dělat nechtěla. Takže letos opravíme je a příští rok fasádu včetně sgrafit,“ doufá Sunkovská, že radnice nebude muset nakonec rozdělit zakázku na tři části. To by se prodražilo, město by totiž muselo třikrát platit stavbu lešení.

Na základě výběrového řízení soubor soch zrestauruje sochař a výtvarník Tomáš Otoupal ze Šebkovic. Práce přitom budou probíhat za plného provozu radnice.

„Hlavní vchod zůstane pro veřejnost otevřen. Jelikož má restaurování své technologické postupy, možná to bude chvílemi vypadat, že se na budově nic neděje, ale například když se sochy natřou, musí to chvíli zrát. I z toho důvodu bude na radnici lešení stát tři měsíce,“ upozorňuje Sunkovská.