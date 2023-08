Z pražské garáže zmizel cenný veterán, po měsících ho našli v servisu v Lounech

„Když jsem se loni na podzim o zmizení auta dozvěděl, bylo to pro mě jako píchnutí do srdce. Někdo se drze vloupal do maximálně zajištěné garáže a prostě si ho odvezl,“ řekl Petr Navrátil, předseda pražského Veteran & Vintage Clubu, jehož s Nezvalem pojilo letité přátelství.

Veteránisti, jak si říkají, se postarali o to, aby se zpráva o ukradení vozu roznesla po celé republice, a dokonce i v Německu.

Po několika měsících se „aerovku“ podařilo najít v Lounech. „Stála nepřikrytá venku za plotem nějakého servisu. Někdo všímavý šel okolo a naštěstí se ozval,“ popsal Navrátil.

Kdo má krádež na svědomí, se však zatím neví. „Případem se stále zabýváme a pátráme po pachateli, který vozidlo ukradl. Vozidlo bylo po vypátrání předáno majiteli, tedy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Bezdětný Jaromír Nezval totiž zemřel v roce 2020 v pětašedesáti letech a o něco později pak zesnula i jeho maminka. Nikdo jiný než stát tak jako další majitel nepřicházel v úvahu.

Byl to borec

Novým domovem cenného vozu se stalo Národní technické muzeum v Praze (NTM). „Jsem nadšený, že z institucí, které měly o auto zájem, jsme byli vybráni my. Už tady aerovky máme, třeba tu, se kterou jezdil prezident Edvard Beneš v Londýně, ale jak správně poznamenal můj kolega, tuhle bychom měli mít už jenom z úcty k panu Nezvalovi,“ poznamenal Arnošt Nezmeškal, ředitel Muzea dopravy NTM.

„Jaromír Nezval byl jedním slovem borec. Jan Králík mu ve své knize s názvem A přece se točí o sběratelích veteránů věnoval hned první kapitolu. Auto je v ní vyfocené. Pro nás, nadšence do veteránů, byla ta knížka bible. Já ji četl asi dvacetkrát,“ vylíčil Nezmeškal.

Podle něj jde o nestandardní, silnější „aerovku“, na které je patrné, že s ní Nezval hodně jezdil. Teď by Nezmeškal vůz se svými kolegy rád dostal do lepšího stavu a následně ho předváděl na odpovídajících akcích.

„Pevně věřím, že by pan Nezval byl rád, že jeho auto je právě tady,“ dodal Nezmeškal. S tím souhlasí i Navrátil: „S tímhle autem mě pojí silné citové vazby. Jsem celý šťastný, že ho má právě Národní technické muzeum.“