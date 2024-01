Litoměřickým sportovcům usnadní tréninky nafukovací hala s umělou trávou

„Po dohodě s městem jsme vytipovali plochu, která by po úpravách sloužila hlavně dětem do kategorie mladších žáků. Mohly by zde nejen celoročně trénovat, ale také hrát svá soutěžní utkání nebo pořádat zimní turnaje,“ řekl Robert Mühlfait, předseda oddílu FK Litoměřicko.

Nové hřiště budou využívat oba litoměřické fotbalové kluby, tedy FK Litoměřicko i TJ Sokol Pokratice. „Malí fotbalisté nyní musejí na tréninky na umělém povrchu dojíždět do Lovosic nebo Brozan, což stojí nejen peníze, ale i spoustu času,“ podotkl místostarosta Litoměřic Jiří Adámek (ANO).

Příprava studie nové haly zabrala několik měsíců. „V současné době se doladila projektová dokumentace a dále musí proběhnout terénní úpravy,“ vysvětlil Adámek.

„Snažíme se maximálně využít této plochy tak, aby zůstal průchod ze sídliště ke Kauflandu, ale zároveň na sebe oba areály navazovaly. Cílem je, aby v této části města, kde aktivně sportuje více než pět stovek dětí z atletického, basketbalového, fotbalového a hokejbalového oddílu, byly areály propojené a děti mohly mezi sporty plynule přecházet,“ vysvětlil ředitel Městských sportovních zařízení Litoměřice Eduard Šíf.

Předpokládané náklady na novou halu se pohybují kolem 20 milionů korun s tím, že 70 procent částky by mohla pokrýt dotace z Národní sportovní agentury a zhruba šest milionů korun finance z městského rozpočtu.

„Termín dokončení haly bude záležet právě na vypsání příslušného dotačního titulu. Město se svou finanční účastí počítá, ale dokud nebudeme mít dotaci, je zbytečné v rozpočtu peníze alokovat. Pokud bude potřeba, finance uvolníme rozpočtovým opatřením,“ doplnil Adámek s tím, že v ideálním případě by se mohlo podařit všechny přípravné práce dotáhnout ještě v tomto roce.

Multifunkční hala bude i v bývalých kasárnách

Litoměřičtí fotbalisté se však mohou těšit i na další sportoviště. V plném proudu je také příprava projektové dokumentace na výstavbu atletického areálu s fotbalovým hřištěm, tribunou a multifunkční halou v bývalých kasárnách Pod Radobýlem. Hotová je také základní studie od městského architekta.

„Tato lokalita je v Litoměřicích jediná, kde se dá podobný projekt uskutečnit. Je tam dostatečná kapacita pro parkování jak osobních automobilů, tak i autobusů,“ připomněl Jiří Adámek.

Litoměřice v současné době vedou také jednání s Ústeckým krajem o výstavbě multifunkční haly mezi momentálně rekonstruovaným Gymnáziem Josefa Jungmanna a Masarykovou základní školou. Kraj v této chvíli pracuje na přípravě tří studií.

„Velkým plusem tohoto projektu je, že by prostory pro tělesnou výchovu získala i Masarykova základní škola. V plánu je dopolední využívání haly školami, odpoledne by v ní pak mohly působit sportovní oddíly. Součástí by měla být i tribuna, takže by se tam mohly konat sportovní turnaje,“ doplnil místostarosta Adámek s tím, že v plánu je společné financování města s krajem, jakožto majitelem budovy a areálu litoměřického gymnázia.

