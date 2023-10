Řidiči v Ústí musí kvůli stavbě kruháku oklikou, hotovo má být v prosinci

„Kvůli pokračujícím stavebním pracím je pro běžnou dopravu uzavřena část Podmokelské ulice. Projet tudy mohou pouze autobusy a trolejbusy městské hromadné dopravy a vozy integrovaného záchranného systému,“ uvedla Iveta Štočková, mluvčí společnosti Eurovia, která výstavbu provádí.

Dosud provoz řídily semafory, řidiči ve směru z centra Ústí na Děčín mohli projet pouze Pekařskou ulicí a po silničním nájezdu pokračovat dále do Neštěmic a na Děčín. V opačném směru mohli projet jak Pekařskou, tak Podmokelskou ulicí.

Řidiči, kteří teď jedou od Děčína a pokračují na některé sídliště v Krásném Březně, musí jet Pekařskou ulicí a projet některým ze železničních podjezdů, které je zavedou do ulic Krásného Března. Ti, kteří míří do centra Ústí, projedou Pekařskou ulicí a dále kolem krásnobřezenského přístavu do centra.

„Celou stavbu plánujeme uvést do plného provozu už v prosinci, ačkoliv podle harmonogramu, který je součástí smlouvy o dílo, bychom měli stavbu od zhotovitele přebírat a zprovoznit až někdy po Novém roce,“ poznamenal Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby.

„Chceme, aby důležitá výpadovka na Děčín byla v provozu bez omezení co nejdříve,“ dodal s tím, že investice vyjde zhruba na 58 milionů korun.

Po frekventované silnici denně projede téměř 20 tisíc vozidel, z toho 3 500 nákladních. Podle měření, které si před časem nechala udělat neštěmická radnice, pod niž část Krásné Březno spadá, tady řidiči nedodržují předepsanou rychlost. „Někteří tudy projížděli až stopadesátkou,“ uvedla starostka Neštěmic Iveta Tomková (Vaše Ústí).

I toto zjištění bylo důvodem, proč ŘSD k přestavbě části mimoúrovňové křižovatky ulic Podmokelská a Pekařská na pětiramennou okružní křižovatku přistoupilo. Po jejím dokončení bude provoz ve vytíženém úseku plynulejší a bezpečnější.

Součástí stavby je vybudování bezbariérového podchodu pro pěší či pruhu pro cyklisty. Nová bude i autobusová zastávka u ulice Karolíny Světlé.

Investiční záměr stavby okružní křižovatky schválila komise ministerstva dopravy už v únoru 2009, o 10 let později pak byla schválena jeho aktualizace. O prodeji potřebných pozemků ŘSD rozhodli ústečtí zastupitelé loni, kdy už hrozilo, že stát pozemky vyvlastní.