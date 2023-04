Ústí bude mít dva nové kruháče, mají zklidnit dopravu a pomoci chodcům

V Krásném Březně budou práce probíhat v místě nadjezdu na frekventované silnici číslo I/62. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby, není aktuální podoba křižovatky ulic Podmokelská, Pekařská a Karolíny Světlé vhodná. Neumožňuje totiž pohyb do všech směrů.

„Není možné odbočit ze silnice I/62 ve směru z centra Ústí nad Labem do Podmokelské ulice do Krásného Března. Dále není možné odbočit do ulice Karolíny Světlé, a to ani ze silnice I/62 od centra Ústí nad Labem, ani z Podmokelské ulice z Krásného Března a také výjezd z ulice Karolíny Světlé je možný pouze do Podmokelské ulice směrem do Krásného Března,“ vyjmenovala nedostatky mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Podle ní dojde v lokalitě k eliminaci nebezpečných manévrů při otáčení vozidel a k celkovému usměrnění dopravy. „A také zajištění mimoúrovňového křížení s chodci a cyklisty,“ dodala.

ŘSD obhajuje vznik okružní křižovatky i proto, že v okolí nadjezdu řidiči nedodržují předepsanou rychlost. To kritizuje i vedení neštěmické radnice, pod niž Krásné Březno spadá.

„Nechali jsme si udělat desetidenní měření v obou směrech, která tuto skutečnost jednoznačně potvrdila. Někteří řidiči zde jezdili rychlostí i 150 kilometrů za hodinu, což nás velmi překvapilo,“ sdělila starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí).

I když starostka objezd vítá, má zároveň obavy z krátkodobých obtíží v dopravě, které s sebou stavba přinese. „Nadšená z toho nejsem. Bude to velká komplikace. Myslím si, že výstavba povede ke zpomalení dopravy a budou se zde tvořit kolony,“ nastínila Tomková.

Stížnosti od lidí

Výstavba kruhového objezdu je potřebná i podle primátora Ústí nad Labem Petra Nedvědického (ANO). „Technický stav nadjezdu není dobrý. Zaznamenali jsme stížnosti lidí, kteří se nebyli schopni dostat v rámci té stávající stavby na druhou stranu a museli chodit vzdáleným podchodem pod železnicí,“ popsal Nedvědický.

Součástí křižovatky proto bude také podchod či pruh pro cyklisty. Nová bude i autobusová zastávka u ulice Karolíny Světlé. Podle plánu bude stát výstavba kruhového objezdu zhruba 54 milionů korun bez DPH, práce mají skončit ještě letos.

V příštím roce pak dozná změny i komplikovaná a nebezpečná křižovatka silnic I/30 a III/25357 mezi čerpací stanicí pod Chlumcem a výjezdem z dálnice D8 u bývalé plynárny, pro niž se vžil název U Šmelce. Jde totiž o místo, které vzhledem k dobré viditelnosti svádí některé řidiče k příliš rychlé jízdě, což způsobuje dopravní nehody, často s tragickými následky. K poslední smrtelné nehodě s jednou obětí zde došlo v roce 2019, o rok dříve tu přišli o život motocyklista a chodec.

Problémem zde bývá i to, že řidičům jedoucím z vedlejší silnice ve směru od Chlumce nebo od Chabařovic trvá kvůli rychlým vozidlům velmi dlouho, než dokážou odbočit na hlavní silnici.

Plánovaný kruhový objezd má podle ŘSD přispět k plynulejšímu a klidnějšímu provozu, zvýší se i bezpečnost chodců. V současné době se poblíž křižovatky nacházejí autobusové zastávky, ke kterým však nevede chodník. Nahradit by je měly nové bezpečnější zastávky, k nimž už bude chodník položen.

Mezi zastávkami bude navíc ochranný dělící ostrůvek. Rekonstrukcí projde také chodník vedoucí od zastávek směrem k Chabařovicím. Ten využívají mimo jiné zaměstnanci nedalekých firem, kteří cestují do práce městskou hromadnou dopravou.

Provoz bude během stavby okružní křižovatky veden střídavě jedním pruhem. Silnice III/25357 směrem na Chabařovice bude zcela uzavřená. Předpokládaná cena objezdu je 21,2 milionu korun bez DPH. Pokud vše půjde podle harmonogramu, hotový by měl být do konce příštího roku.

Stejně jako v Krásném Březně se i zde dá během budování křižovatky počítat s kolonami. Podle monitorování dopravy z roku 2016 totiž místem, kde vznikne kruhový objezd, projede denně přes 12 tisíc vozidel. Nemalou část tvoří kamionová doprava využívající silnici jako přivaděč na dálnici.