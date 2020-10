Z požárů papíren viní policie bývalého zaměstnance, hrozí mu až 16 let

Muže, který podle kriminalistů požáry způsobil, nyní policie obvinila z obecného ohrožení a hrozí mu až 16 let vězení.

„Obviněný je prakticky bezdomovcem, nemá žádnou vazbu na konkrétní místo a mohl by se kdykoliv sebrat a odjet jinam. Tím by se stal pro trestní řízení nedostupným,“ vysvětlil Tomáš Skála z krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, proč navrhl pro obviněného vazbu.

Navíc podle žalobce hrozilo, že by muž trestnou činnost opakoval. „Důvody vazby byly shledány jako zcela naplněné,“ řekl soudce Miroslav Čapek.

Motivem žhářského činu byla údajně mužova nespokojenost s vlastním životem. Kromě toho, že je bez rodiny a přespává venku nebo u kamarádů, má i statisícové dluhy kvůli půjčkám, které nedokázal splácet. „Muž byl ve velmi tíživé situaci, ovšem neviní z toho sám sebe, ale společnost,“ uvedl Čapek.

Jak se MF DNES podařilo zjistit, muž v obou zapálených papírenských závodech dříve pracoval. Z papírny v Novosedlicích ho ale pro časté absence vyhodili, a tak se rozhodl pomstít.

Ve čtvrtek 3. září podle policie zapálil provoz v Novosedlicích, kde vznikla škoda ve výši 27 tisíc korun. O den později pak založil i požár v nedalekých Košťanech, kde se konečná škoda vyšplhala na 72,5 milionu korun.

Vzhledem k tíživé životní situaci obviněného je ale prakticky vyloučené, že by škodu někdy nahradil.

Obviněný litoval jen toho, že lidé přišli o práci

„Obviněný sice nad svým jednáním projevil lítost, ale pro soud velice rozpačitým způsobem. On se ani tak neobával, že by lidé v těchto papírenských pracovištích byli ohroženi na zdraví a životech, litoval jen toho, že lidé přišli o práci. To byla jediná lítost, kterou projevil,“ podotkl soudce.

Dodal, že obviněný má štěstí, že skutky nespáchal v době nouzového stavu. „V takovém případě by byla sazba podstatně vyšší, hrozilo by mu až 20 let za mřížemi.“

„Ze zajištěného důkazního materiálu a odborného vyjádření odborníků z řad Hasičského záchranného sboru ČR a Technického ústavu požární ochrany došli kriminalisté k závěru, že příčinou požárů je manipulace s otevřeným ohněm. Při výslechu se obviněný 29letý muž sám přiznal i k další trestné činnosti. Během června a července letošního roku měl zapálit dvě chatky v obcích Hrob a Mikulov,“ sdělila mluvčí krajské policie Jana Slámová.

K požárům papírenských provozů na Teplicku došlo na začátku září. Ve čtvrtek 3. září nejprve hasiči vyjížděli k hale s uskladněným papírem v Novosedlicích a s požárem tu bojovali až do druhého dne.

V pátek večer pak podle vyšetřovatelů stejný pachatel zapálil i továrnu na výrobu papírových ubrousků v nedalekých Košťanech. Na místě tehdy zasahovalo 14 jednotek hasičů a vyhlášen byl třetí stupeň poplachu. Oheň pod kontrolu dostali až v ranních hodinách.