Rybník v teplickém zámeckém parku je opět plný vody. Má vydržet stovky let

„Máme velkou radost, že se rozsáhlá revitalizace tohoto symbolického místa zámeckého parku povedla a že rybník opět plní své funkce. Nejen v rámci ekosystému, ale také jako místo, u kterého rádi tráví čas děti, dospělí i lázeňští hosté,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí Dagmar Teuschelová.

Velký, někdy také zvaný Horní rybník je součástí přírodního parku založeného v sousedství teplického zámku. Z rybníka vede několik kanálů, kdysi určených pro zpestření jízd lodiček zámeckého panstva. Od 16. století park postupně procházel úpravou podle dobových představ majitelů, nejprve ve stylu francouzské zahrady a od počátku 19. století se stal parkem anglického stylu. Po roce 1945 péči o areál převzaly Teplice.

„Horní rybník s rozlohou přes dva hektary byl naposledy vypuštěn a odbahněn před více než 30 lety. Práce začaly na podzim roku 2022, kdy se uskutečnil výlov ryb. Vypouštění se provedlo s ohledem na živočichy, kteří tak měli dostatek času usídlit se u Dolního rybníka,“ uvedla mluvčí města Adina Sedláková.

Vytěžilo se 1 800 tun bahna

Hlavním úkolem revitalizace rybníka bylo odbahnění. „Šlo o odstranění nepořádku ze dna, úpravu odpadního potrubí a postavení nového vypouštěcího zařízení. Provedlo se odtěžení sedimentů, kdy se z rybníka odstranilo 1 800 tun bahna. Dále se vybudoval nový sjezd z přírodního kamene a byly zrekonstruovány opěrné zdi. Bylo upraveno i přístaviště pro pramice. Za práce město zaplatilo více než 7 milionů korun,“ doplnila Sedláková.

Stav rybníka by měl vydržet minimálně do konce století. „Opětovná revitalizace by měla být potřebná za desítky až stovky let. Vše však závisí na řadě dalších faktorů, ovlivňuje to zejména působení vody a rychlost usazování sedimentu,“ vysvětlil předseda teplického rybářského svazu Jan Hromádka s tím, že kdyby se nyní rybník nevyčistil, zhoršovala by se kvalita vody, snižoval by se její objem, mizeli by živočichové, hlavně ryby, a voda by se více prohřívala, což by negativně ovlivnilo i rostliny.

Napouštění rybníka začalo 31. října minulého roku a do plného stavu zbývá už jen pár centimetrů. Hlavní přítok zajišťují nejen vydatné spodní prameny, ale také úhrny srážek v uplynulých měsících.

Poslední práce, které na rybníku probíhají, se týkají odstranění vyplavených rostlinných zbytků a stonků orobince, který ve velkém rozsahu porostl dno rybníka a před napuštěním byl vysečen.