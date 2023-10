Ze zámeckého rybníka zmizely stovky tun bahna, brzy začne napouštění

„Horní rybník má rozlohu něco málo přes dva hektary a zeleň je zhruba na sedmdesáti procentech. Rybáři ji motorovým vyžínačem posekají tam, kde to stabilita dna dovolí. V místech s nestabilním dnem, kde nebude možný pohyb, budou práce prováděny z lodě po částečném zatopení rybníka. Bioodpad bude postupně shrabáván a přenášen do kontejnerů, následně bude přepraven na kompostárnu k dalšímu využití,“ popisuje mluvčí města Teplice Adina Sedláková s tím, že rybník by se měl začít napouštět nejpozději 15. listopadu.

Jednou z největších prací, kterou bylo nutné při revitalizaci rybníka udělat, bylo odbahnění. Celkem se odvezlo 1 800 tun usazeného bahna. „Vzhledem k mocnosti a rozmístění sedimentů v rybníce však nebylo nutné jejich odtěžení v celém rybníce. Provedlo se odtěžení sedimentů pouze ve slepém rameni a kolem ostrova,“ podotýká mluvčí města.

Na rybníce bylo také nutné vybudovat nové technické prvky. „Pro regulaci hladiny a vypouštění vody byl postaven nový požerák s kamenným obkladem (svislá šachta umístěná v blízkosti hráze rybníka – pozn. red.). Nové je také odpadní potrubí s laminátovou vložkou, které odvádí vodu od požeráku k výtoku do Dolního rybníka,“ vysvětluje Sedláková.

Mobiliář a práce vandalů

Pro údržbu požeráku a pro lepší přístup pro rybáře byl do rybníka vybudován nový sjezd z přírodního kamene, který vede od stávajícího mola. V části, která není pod vodou, je sjezd zatravněn. Úpravy se nevyhnuly ani břehům, na kterých bylo nutné vysekat nálety drobných dřevin.

Revitalizace rybníka vyšla na více než sedm milionů korun. „Z toho třeba jen odbahnění stálo 1,4 milionu,“ upřesňuje Adina Sedláková.

Práce, které uplynulý rok na zámeckém rybníce probíhaly, odkryly také nejrůznější odpad a to, co do rybníka naházeli vandalové za oněch 30 let. V sedimentu se našly výplně odpadkových košů nebo kryty pouličních lamp, jež se ve městě ztrácely.

Další zajímavé objevy ukázal také výlov, při kterém rybáři našli obří, lázeňskými návštěvníky vykrmené kousky. Nejvíce je překvapil obrovský, více než dvoumetrový sumec.

Neobvyklé situace přinesla i revitalizace vedlejšího Dolního rybníka, která probíhala před čtyřmi lety. Tehdy bahno vypuštěného rybníka uvěznilo bagr, který zde pracoval. Těžký stavební stroj doslova vcuclo řídké bahno a zapadl až po kabinu. Stroj se sám z bahna dostat nedokázal, stavbaři proto museli na vytahování použít těžší bagr, aby ten zapadlý vyhrabal. To se na Horním rybníce nestalo.