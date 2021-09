Spolek oslavuje minulý režim, teď v horách vztyčil sochu pohraničníka

„To jsou ti ‚kluci‘, co stříleli lidem do zad, aby měli výhody? Nemyslím si, že tam ta socha bude stát dlouho,“ napsal na Facebooku například Tomáš Čech.

Kriticky se k soše vyjádřil náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Jiří Řehák (Spojenci). „Organizaci Klub českého pohraničí (KČP) řadí ministerstvo vnitra mezi extremistické a jejími aktivitami se zabývá Bezpečnostní informační služba (BIS). Zabíjení vlastních občanů na československé hranici dává tenhle bizarní spolek ke cti tehdejším pohraničníkům. Takový pokroucený výklad dějin do dnešní doby nepatří. Jsem historik, a tak si dám záležet, aby se k veřejnosti dostaly informace o tom, co skutečně znamenala komunistická ochrana hranic,“ sdělil Řehák.

Podobně reagoval i radní kraje a Řehákův spolustraník Michal Kučera.



„Umístění sochy je zneuctěním památky těch nejméně 282 zabitých civilistů, kteří se pokoušeli uprchnout z totality za svobodou. Stejně tak neuctivé je k pohraničníkům, kteří na hranicích umírali většinou kvůli komunistickému šlendriánu a drilu na následky nehod a sebevražd. Ta socha je urážkou všech obyvatel našeho kraje, jehož část komunisti kvůli uhlí srovnali se zemí. Na jednání krajské rady navrhnu, abychom se od této iniciativy oficiálně distancovali,“ zmínil Kučera.

Plán vztyčit na Cínovci sochu pohraničníka se psem oznámil spolek na svém webu už v srpnu 2019. Dílo mělo být kopií sochy akademického sochaře Jana Hány s názvem Na stráži míru, jež oslavuje ochránce československých hranic a která původně od roku 1955 stála v Gottwaldových (dnes Městských) sadech v Chebu.

Nakonec má spolek jen podobné dílko a socha z pískovce údajně vyšla organizaci na 150 tisíc korun a příznivci klubu ji hradili z členských příspěvků a darů.

Starosta: Ať je tam třeba velbloud s beranicí

Redakce MF DNES se pokoušela Klub českého pohraničí kontaktovat, první místopředseda Jaroslav Hudec, který je podle webu organizace momentálně pověřen jejím vedením, se ale o soše pohraničníka vůbec bavit nechtěl.



„Nemám vám k tomu co říct, nechci se o tom bavit. Teď není nikdo, kdo by vám k tomu něco řekl,“ odsekl a zavěsil.

Socha stojí na soukromém pozemku na Cínovci, v blízkosti již stávajícího pomníku ochráncům hranic, jenž tu klub nechal postavit už před 13 lety. Město Dubí, pod které Cínovec katastrálně spadá, s jejím umístěním nemůže nic dělat.

„Upřímně, mně je to úplně jedno. Je to na soukromém pozemku, ten klub nic neporušil. I kdyby si tam dali třeba sochu velblouda s ruskou beranicí, je to jenom jejich věc,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal (Severočeši).

Opoziční hnutí PRO Dubí však s takovým názorem nesouhlasí, stejně tak historik Jiří Kašpar. „Myslíme si, že socha oslavující příslušníky pohraniční stráže jako symbol komunistického režimu, kteří mají na svědomí více než 250 lidských životů, nepatří do veřejného prostoru,“ upozornil Kašpar.

Upozornila na ně i BIS

KČP je spolek s velmi kontroverzní minulostí. Sdružuje bývalé příslušníky, pomocníky a pracovníky československé pohraniční stráže a jejich sympatizanty.

Přestože je podle svých stanov nepolitický, je ideologií blízký zejména KSČM. Hájí komunistický režim a ochranu státní hranice, na níž v minulosti zemřely stovky lidí. Členové spolku jsou známí i tím, že schvalují okupaci Československa v srpnu 1968.

Na činnost organizace v minulosti upozornilo ministerstvo vnitra, a dokonce i zpráva BIS. S dalšími extremistickými skupinami spolek bojoval například i proti vstupu Česka do Evropské unie.