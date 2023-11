Stíhaný náměstek primátora povede marketing Sparty, policie o skutku mlčí

Na funkci náměstka plánuje David Dinda rezignovat 20. listopadu při jednání zastupitelstva. O svém odchodu z politiky právě kvůli policejnímu obvinění informoval veřejně na sociální síti v září.

Trestného činu se měl dopustit před sedmi lety v souvislosti s hlasováním městského zastupitelstva o podpoře hokejového klubu Piráti Chomutov, pro nějž v té době pracoval.

Dinda ve facebookovém příspěvku obvinění odmítl a označil ho za mylnou policejní konstrukci. Svůj pohled chce více vysvětlit právě na nadcházejícím jednání zastupitelstva.

Co přesně měl Dinda udělat, jak je jeho jednání kvalifikováno, policie nesdělila. „Z důvodu probíhajícího vyšetřování a z dosud získaných informací se z taktického hlediska zatím nebudeme blíže vyjadřovat, aby nebyl ohrožen, nebo zmařen průběh trestního řízení,“ uvedl mluvčí policie Kamil Marek.

Nabídka Sparty se neodmítá, řekl Dinda ke svému novému působišti. „Popravdě jsem nepředpokládal, že bych se ještě do hokejového prostředí vrátil a říkal jsem si, že bych si tak rok od všeho odpočinul. Když jsem oznámil, že z politiky odejdu, začali se množit různé pracovní nabídky. Pak se ozvala Sparta, což je největší a nejlepší klub u nás. Pouze jediný klub mě mohl motivovat k návratu do hokejového prostředí,“ okomentoval Dinda.

Nástupce je zatím neznámý

Sparťanské angažmá vnímá i jako určitou satisfakci za to, co se kolem něho nyní děje. „V situaci, ve které jsem, mi udělalo velkou radost, že v oboru nepatřím do starého železa a že i po tolika letech si někdo pamatuje moji práci, kterou jsem odváděl ve sportovním segmentu,“ dodal.

Zatímco Dinda má o svých dalších pracovních krocích jasno, o jeho nástupci ve funkci prvního náměstka primátora rozhodnuto není. „Stále s koaličním partnerem jednáme,“ uvedl Dindův politický kolega a druhý náměstek primátora Milan Märc z Nového Severu. Uskupení je v koalici s hnutím ANO, které v roce 2022 vyhrálo komunální volby v Chomutově.

Dinda byl v minulosti spojen s hokejovým klubem Piráti Chomutov, kde se staral právě o marketing. U Pirátů působil nepřetržitě třináct sezon, chvíli i v roli výkonného ředitele klubu.

Do městského zastupitelstva byl zvolen v roce 2014. Hnutí Nový Sever zamířilo do opozice. V prosinci roku 2016 se po pádu tehdejší koalice dostal do vedení města, kdy byl zvolen náměstkem. Tehdy rozvázal s Piráty veškeré pracovní vztahy.