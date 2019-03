V Teplicích budou mít dvě dialýzy. Může být ale problém sehnat personál

Pacienti s onemocněním ledvin, kteří už nějakou dobu musejí z Teplic dojíždět na dialýzu do Duchcova nebo do ještě vzdálenějších Litoměřic, se brzy opět dočkají dialyzačního střediska přímo ve městě.

Vyroste nejpozději do podzimu v městské části Řetenice poblíž zastávky MHD na křižovatce ulic Duchcovská a Libušina. Do objektu, jehož stavba začala loni v listopadu, plánuje společnost B. Braun investovat až 100 milionů korun.

Stejná firma donedávna provozovala dialyzační středisko v nedaleké teplické nemocnici. S Krajskou zdravotní, která špitál provozuje, se ale nedomluvila na podmínkách prodloužení smlouvy.

„Končila nám dlouholetá nájemní smlouva, která definovala finanční a prostorové podmínky. Nové se tak dramaticky lišily od těch stávajících, že nebylo možné je akceptovat. Proto jsme se rozhodli, že postavíme nové středisko,“ říká Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum.

Nové středisko by prý firma ráda otevřela nejpozději v září.

„I s technologiemi se jedná o investici asi 100 milionů korun. Je to obrovská částka, ale koncern B. Braun je ve zdravotnictví běžec na dlouhou trať. Pokaždé, když děláme takové rozhodnutí, děláme ho na desítky let dopředu,“ uvedl Kuncek.

V nových prostorách bude umístěna nefrologická ambulance, nutriční poradna i samotné dialyzační středisko. Kapacita se proti předchozímu zvýší na 30 lůžek.

V současnosti musejí pacienti z Teplic dojíždět na dialýzu do 12 kilometrů vzdáleného Duchcova.

„Je to vzdálenost, kterou pacienti v Česku absolvují běžně. Asi 15 nebo 20 procent našich pacientů pak dojíždí do Litoměřic, protože to mají blíže. Nemyslím, že by je to nějak obtěžovalo, ale jsme rádi, že je to jen dočasné. V září bychom je rádi přivítali v nových prostorách,“ dodal Kuncek.

Projekt výstavby nového střediska odtajnila firma B. Braun symbolicky u příležitosti Světového dne ledvin. Jedná se o osvětovou akci, při níž desítky dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí otevřou své dveře veřejnosti, aby se nechala preventivně vyšetřit.

Nemocnice si postaví vlastní dialyzační středisko

V blízké budoucnosti by pak Tepličané měli mít k dispozici dialýzy dokonce dvě. Kromě nového střediska společnosti B. Braun plánuje totiž založit vlastní dialýzu v teplické nemocnici i Krajská zdravotní.

„Provozování vlastního hemodialyzačního střediska bude zahájeno po ukončení nezbytné rekonstrukce a modernizace stávajících prostor. Projekt je už hotov a bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky,“ sdělil ve středu Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní.

Společnost v současnosti disponuje vlastními hemodialyzačními středisky v nemocnicích v Ústí nad Labem a Děčíně. I proto se prý neobává, že by nesehnala kvalifikovaný personál. „Personál s touto odborností v teplické nemocnici již zaměstnáváme,“ podotkl Chodacki.

„Dříve nebo později personál bezpochyby seženou, ale je to krok, který v této oblasti výrazně komplikuje pracovní trh, protože nejen dialýza, ale i nefrologie a další obory jsou velmi exponované z hlediska nedostatku sester a specializovaných lékařů,“ myslí si Martin Kuncek.