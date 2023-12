Hříšník jako červený bod. Chytré auto odhalí strážníkům nezaplacené parkovné

„Pro nás je jeho největší přínos v efektivnosti. Obsluha vozidla a systému nezabere strážníkům tolik času. Ti tak mají volnější ruce a hlídky můžeme využívat například na dočišťování dopravy – to znamená řešení případů zákazů stání, zastavení, stání na chodnících, trávě a podobně,“ popsal ředitel chomutovských strážníků Tomáš Douda.

Vozidlo se šesti kamerovými body na střeše, které si u veřejnosti vysloužilo přezdívku „Lucie, postrach ulice“ podle stejnojmenného filmu, funguje nyní ve zkušebním provozu. Ten by měl trvat několik měsíců. „Chceme doladit všechny nesrovnalosti, které se tam mohou objevit,“ poznamenal Douda.

To ovšem neznamená, že by se během této doby řidiči měli postihu za neuhrazené parkování v placených zónách vyhnout. Strážníci budou pokračovat v kontrolách tak jako doposud. „Dnes můžete se strážníkem licitovat na místě, po spuštění ostrého provozu to už nebude možné,“ upozornil Douda.

V tuto chvíli umí technologie rozpoznat neuhrazené parkování. Kamery na služebním voze snímají registrační značky zaparkovaných automobilů a systém vyhodnocuje, zda mají, či nemají zaplaceno. Strážníci je vidí v mapové aplikaci na tabletu. Auta s nezaplaceným parkováním se jim zobrazují jako červené body.

„Pravděpodobně to auto nemá zaplacené parkování nebo nemá parkovací kartu. Místem projedeme dvakrát, aby lidé, kteří právě zaparkovali, měli čas parkovné uhradit, protože to chvilku trvá,“ vysvětlil strážník Tomáš Pyskáček.

Monitorovací systém data sbírá a vyhodnocuje průběžně, autonomně bez zásahu řidiče nebo spolujezdce. Data z terénu pak posílá k dalšímu zpracování.

V budoucnu se počítá i s rozšířením funkcí. Kromě platby za parkování, bude schopný rozpoznávat i dopravní značky a vyhodnocovat tak další přestupky, například zákaz parkování.