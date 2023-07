Sdílené koloběžky jen na prázdniny. Nebudou-li překážet, zůstanou i pak

Půjčování koloběžek však tamní veřejnost rozdělilo. Části lidí se zamlouvá a tyto dopravní prostředky využívají, jiní ji kritizují. Se sdílenými elektrokoloběžkami je totiž spojen velký nešvar, že je uživatelé po dokončení jízdy odloží kdekoliv.

Povalují se tak uprostřed chodníků, před vchody do obchodů. Jiní poukazují na to, že zabírají místa chodcům i autům a ohrožují i všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích. Lidé své zkušenosti sdílejí na sociálních sítích.

Město si proto stanovilo podmínku, aby provozovatel kontroloval, kde se koloběžky nacházejí, a pokud budou někde překážet, aby je zaparkoval na určená místa. „Po prázdninách si to vyhodnotíme,“ uvedl primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO).

Do Bezručova údolí elektrokoloběžky nesmí

Magistrát si také vymínil, aby do určitých lokalit koloběžky vůbec nesměly vjíždět, jde například o oblíbenou rekreační zónu Bezručovo údolí, areál tamní nemocnice či hřbitov. Během několika dní se služba rozšíří i do sousedního Jirkova.

„Schválili jsme si ji na zkoušku do konce prázdnin. Bude tu dvacet koloběžek na jednom stanovišti a budeme si hlídat, aby nikde nepřekážely,“ uvedla starostka Dana Havlátková Jurštaková (ODS) s tím, že pokud by někde byly velké problémy, město by jejich provoz v dané lokalitě zablokovalo.