Dopravu podél Ploučnice ztíží oprava mostu, vyžádá si i kratší autobusy

V rámci rekonstrukce silnice číslo II/262 totiž začne 1. září oprava mostu přes železniční trať v benešovské ulici Českolipská, a komunikace se proto pro veškerý provoz uzavře, a to minimálně do 15. prosince. Ve směru od České Lípy bude silnice nepřístupná až před mostem, ve směru od Děčína na začátku ulice Českolipská.

„Uzavírka bude velkou komplikací nejen pro občany našeho města, ale všech z okolních obcí, kteří denně projíždí dotčeným úsekem,“ řekl starosta Benešova nad Ploučnicí Petr Urx (Benešovští patrioti). Uvedeným úsekem projedou zhruba dvě stovky aut za hodinu.

Osobní i nákladní automobily budou muset volit objízdnou, podstatně delší trasu přes Žandov a Českou Kamenici po silnici II/263 a dále po silnici I/13 na Děčín.

„Objízdná trasa pro veřejnou dopravu a integrovaný záchranný systém povede areálem bývalého podniku Benar. Také nájemci zdejších prostor ji budou moci využívat,“ vysvětlil změny v dopravě Martin Volf, mluvčí Ústeckého kraje, který opravy financuje.

Krajská autobusová doprava bude zajištěna vozy o délce 13 metrů, ty běžně používané 15metrové by se v areálu nevytočily. „Zachován zůstane stávající počet spojů i jejich časy, cestujících v autobusové dopravě se objížďka dotkne minimálně,“ dodal Volf.

Pěší budou muset zvolit trasu přes Sokolský vrch, stejně tak zásobovací auta. Původně se uvažovalo, že tudy povede veškerá doprava, později se od tohoto návrhu odstoupilo, protože je silnice v některých místech úzká a pro tak velké množství aut nevyhovující. „I tak bude průjezd zásobovacích vozů řízen semafory,“ sdělil Urx.

Obnova mostu zasáhne také do provozu na železniční trati z Děčína do České Lípy. Pod opravovaným nadjezdem nebudou moci projíždět vlaky, proto je od 15. září do 14. října naplánována výluka. Vlaky v tomto období nahradí autobusy.

Radnice se bude snažit komplikovanou situaci obyvatelům co nejvíc ulehčit. Plánuje proto vytvoření záchytného parkoviště pro osobní auta ještě před uzávěrou, aby si tady lidé, kteří jezdí pravidelně ve směru na Děčín, mohli svoje auto odstavit.

„K dispozici máme poměrně velkou plochu, odhadem se sem vejde třicet aut, ale v případě většího zájmu ze strany obyvatel je možné ještě další rozšíření,“ přiblížil starosta.

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín, jejíž součástí je i oprava železničního mostu, vyjde kraj na více než 430 milionů korun, přičemž 366,5 milionu je hrazeno z evropských peněz.