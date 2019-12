USA testují vojáka budoucnosti. Přes brýle uvidí nebezpečí a neztratí cíl

Americká armáda pracuje na zlepšování bojových schopností pěchoty (resp. malých pěších jednotek). Tento úkol je zahrnut v programu nazvaném Soldier Lethality (SL) a stará se o něj speciální tým odborníků z různých oblastí označovaný jako SL CFT (Soldier Lethality Cross Functional Team). Celou inciativu zaštiťuje nedávno vytvořené Army Futures Command (AFC, vojenské velitelství budoucnosti).

Od výcviku po výbavu

Program SL zastřešuje nespočet projektů. Cílem je nalézt optimální výcvik, taktiku, organizaci jednotek, ale i omezení byrokracie. V neposlední řadě je v jeho hledáčku i vývoj a zavádění nejnovější výstroje a výzbroje. V konečném důsledku má SL zvýšit schopnosti pěchoty z hlediska přežití, ničivosti, náhledu na aktuální situaci a manévrovatelnosti.

Jednou z nejzajímavějších testovaných technologií SL jsou náhlavní průhledové displeje HUD (Head-Up Displays) využívající principy rozšířené reality – počítačovou grafiku a symboliku zasazenou do obrazu reálného světa. O zavádění HUD k vojákům se stará zmíněný program IVAS.

Program IVAS počítá se čtyřmi polními testy (poslední v roce 2021), které jsou označované jako STP (Soldier Touch Points). V jejich rámci se vojáci s technikou seznamují, testují ji, dávají zpětnou vazbu a její využití se optimalizuje. Na základně Fort Pickett, kde najdeme i urbanizovaný výcvikový prostor, na podzim probíhá druhé STP.

„STP umožňují průmyslovým partnerům opakovaně testovat prototypy během celého procesu výzkumu a vývoje, aby si ověřili, zda se finální produkt, v tomto případě multifunkční brýle IVAS, setká s nadšením (u vojáků) a bude skutečně užitečný po zavedení k ozbrojeným silám,“ píše se na oficiálních stránkách americké armády. Cílem STP je jednoduše zajistit, aby sami vojáci určili směr vývoje nových technologií, podle svých skutečných potřeb.

Brýle IVAS vyvíjí společnost Microsoft od poloviny roku 2018, a to v rámci kontraktu ve výši 480 milionů dolarů. Společnost již získala od vojáků zpětnou vazbu z více než 3 200 hodin testování.

Finální brýle IVAS se objeví na konci fiskálního roku 2021, tedy v polovině kalendářního roku 2022.

Tyto finální brýle získají mimo jiné průhledný digitální displej, termovizní a noční senzory, podporu rychlého objevení a identifikace cílů, možnosti rozšířené reality a také prvky umělé inteligence. K brýlím patří i počítačový a komunikační modul umístěný na těle vojáka. Připojená baterie pak zajistí šest až osm hodin dlouhý provoz.

Díky termoviznímu / nočnímu senzoru vojáci „přirozeně“ uvidí v kouři, mlze nebo ve tmě. Zároveň jim umožní najít živé objekty maskované v krajině či slabém porostu. Konkrétní typ senzorů není znám, ale klidně lze využít senzory z nových brýlí ENVG-B (Enhanced Night Vision Goggle-Binocular). Brýle IVAS mají čidla mimo zorné pole vojáka, což dovoluje vytvořit nízkoprofilovou zobrazovací jednotku a rozšířit zorné pole z čtyřiceti stupňů (ENVG-B) na osmdesát.

Identifikace cílů je asi nejvíce vyzdvihovaná schopnost IVAS, protože brýle pomocí strojového rozpoznávání obrazu umí „pochopit“ konkrétní objekty reálného světa. IVAS mimo jiné rozpozná civilistu nebo nepřítele se zbraní v ruce či konkrétní typ techniky nebo zbraňového systému. V praxi to může znamenat, že člověk se zbraní se okamžitě v brýlích IVAS zbarví do červena jako hrozba.

Přeloží text nebo rozpoznají člověka

Úspěšnost rozpoznání pak roste spolu s tím, jak detailní obraz cíle lze získat (včetně termovizního). Podle IHS Janes je však rozlišení tak velké, že IVAS (na blízko) rozpozná obličeje lidí či přeloží napsaná cizí slova (včetně azbuky a čínských znaků).

Samozřejmě lze do brýlí vyvést obraz z puškových zaměřovačů (FWS-I) či jiných zdrojů, např. z průzkumných dronů, senzorů vozidla či dokonce malých radarů. Pokud trochu zabrouzdáme do budoucnosti, díky konstelaci Starlink lze k malým jednotkám dokonce přenášet obraz z výkonných průzkumných letounů, jako je E-8 Joint STARS.

Do brýlí se také dají promítat taktické informace nebo počítačová symbolika ze systému situačního povědomí vojáků NW (Nett Warrior) ‒ ten zpracovává, logicky třídí a vizualizuje informace z různých senzorů nebo externích zdrojů. Informace z NW lze vyvést do různých zobrazovacích modulů, ať už do tabletů, digitálních nočních brýlí (ENVG-B) nebo právě do brýlí IVAS.

IVAS je především bojový systém, ale jeho schopnosti lze také velmi dobře využít pro výcvik. Do brýlí se totiž dají promítat informace z One World Terrain, což je v podstatě trojrozměrná mapa světa. Vojáci se tak mohou ve výcviku přenést teoreticky na jakékoliv místo na světě, ať už do hor, lesů, pouště nebo konkrétního města ‒ pokud samozřejmě budou existovat z tohoto místa patřičné 3D mapy. Stejně tak lze do brýlí promítat nejrůznější scenáře a děje (bombardování, dělostřeleckou palbu atd.) či nejrůznější techniku protivníků.

V současné době má družstvo americké armády devět vojáků – velitele a dva čtyřčlenné týmy střelců. Nedá se očekávat, že IVAS získají všichni vojáci družstva. Brýle však může využívat například jen velitel družstva, velitelé čtyřčlenných týmů či jen jeden nebo dva k tomu speciálně vycvičení vojáci družstva.

