Vyzkoušeli jsme HoloLens 2, zařízení z kategorie sci-fi

Kinect for Azure Další představená novinka vychází ze herního ovladače Kinect, je ale obohacená o prvky z nových HoloLens. Je to kombinace kamery se senzorem hloubky prostoru, obohacený o výpočetní elektroniku. Pro tu lze v vývojovém prostředí Kinect for Azure Development Kit tvořit aplikace na míru konkrétním úkolům - s rozpoznáváním objektů, či pohybu v prostoru. Systém má za zády firemní cloudové prostředí Azure, které mu dodává výpočetní sílu. Při ceně 399 dolarů je navíc Kinect for Azure poměrně dostupný.