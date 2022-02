Rusko blokuje přístup Ukrajiny k Černému moři

Ruská vláda o víkendu vydala varování, aby se lodě a letadla celý týden vyhýbala velkým částem severní části Černého moře a přilehlému Azovskému moři, údajně kvůli nadcházejícím námořním cvičení s ostrou palbou. Ve skutečnosti jde o faktickou blokádu jižního pobřeží Ukrajiny, která by mohla být součástí příprav na rozsáhlou ruskou vojenskou intervenci.

Ukrajinský Institut strategických černomořských studií 9. února zveřejnil mapu, na níž jsou vyznačeny oblasti Černého a Azovského moře, kterých se tato oznámení týkají. Uvedl, že výstrahy budou platit od nadcházející neděle 13. února do následující soboty 19. února.

Mapa s vyznačením oblastí, které ruské námořnictvo nahlásilo jako zóny vojenských cvičení s ostrými střelbami. Jde de facto o námořní blokádu Ukrajiny.

Ačkoli institut varuje, že může jít až o blokádu ukrajinských přístavů, je důležité poznamenat, že se zatím jedná o varování a není jasné, zda se ruské námořnictvo bude snažit aktivně jinak blokovat zahraniční lodě, plující do těchto vod. Ať už se situace bude vyvíjet jakkoli, deklarovaný záměr provádět cvičení s ostrými střelbami by představoval riziko pro každého v oblasti.

Vznášedlo MDK-57"„Zubr“ (v kódu NATO třída Pomornik). Vznášedla mají tři plynové turbíny o výkonu 30 300 hp pro pohon a dvě plynové turbíny o výkonu 20 200 hp pro vztlak. Pohyb vpřed zajišťují tři čtyřlisté stavitelné vrtule o průměru 5,5 metru, v trupu jsou dále čtyři ventilátory s vrtulemi o průměru 2,5 metru. Nejvyšší rychlost dosahuje 63 uzlů (117 km/h).

Jak je vidět z mapy, jakýkoli přístup do Azovského moře, které již z velké části přešlo pod ruskou kontrolu (navzdory dohodám o společném využívání vodní plochy mezi Moskvou a Kyjevem), je již nyní prakticky blokován. To znamená, že bude negativně ovlivněn také přístup k velké části ukrajinského pobřeží, přičemž neomezený přístup do klíčových ukrajinských přístavů umožní pouze zhruba 15km úsek moře zcela na západě Ukrajiny.

V oznámeních ruského ministerstva obrany se přitom uvádí, že další velká část Černého moře jihozápadně od Krymu, kterou Rusko v roce 2014 násilně převzalo, bude rovněž využívána pro cvičení s ostrou palbou, což dále omezí volný pohyb v regionu.

Ačkoli není jasné, co přesně má Rusko v plánu pro svá údajná cvičení v některé z oblastí západního Krymu, které byly také označeny za cvičnou zónu, zdá se, že půjde o pořádání vyloďovacího cvičení s námořní pěchotou a výsadkovými loděmi. Tři výsadkové lodě ruského námořnictva vpluly na konci minulého týdne do Černého moře, oficiálně kvůli chystaným námořním manévrům, zatímco další tři se k nim měly připojit.

Již od doby, kdy těchto šest výsadkových lodí tříd Ropucha a Ivan Gren v lednu opustilo Baltské moře, se hovořilo o tom, že by mohly zamířit do Černého moře, kde by měly dobrou pozici pro podporu případných budoucích operací na Ukrajině. Černomořská flotila ruského námořnictva již disponuje značným počtem vyloďovacích plavidel různých velikostí a dále několika válečnými loděmi a ponorkami.

Aktuální stav

Přes známky zmírňování napětí nejsou záměry Kremlu ohledně Ukrajiny stále známé. Ukrajina a Rusko vedou aktivní konflikt relativně nízké intenzity v oblasti Donbasu, který je od roku 2014 okupován Ruskem podporovanými separatisty. V posledních dnech docházelo k masivnímu ruskému vojenskému posilování podél hranic s Ukrajinou a nyní i v Bělorusku, kde stále probíhá rozsáhlé vojenské cvičení a stále přetrvávají obavy, že se jedná pouze o zástěrku, jak dostat personál a prostředky do pozic pro vpád na Ukrajinu.

Kaliningradská oblast je nezápadněji ležícím územím Ruska. V přístavu Baltijsk, odkud Putin s Lukašenkem na manévry dohlíželi, má Moskva klíčovou vojenskou základnu v regionu (26. září 2013).

V této souvislosti stojí za to připomenout, že Rusko učinilo podobné námořní kroky v regionu v loňském roce, včetně rozsáhlých oznámení o námořních cvičeních s ostrými střelbami. Ty vyvolaly mezinárodní kritiku, protože už před rokem vedly k hromadění sil kolem Ukrajiny.

Doposud jsou opatření, nastavená v souvislosti s ruskými cvičeními v Černém moři, plánována pouze do konce zimních olympijských her v Pekingu kolem 20. února. Podle některých pozorovatelů by právě toto datum mohlo vést k plánům Kremlu na velkou operaci proti Ukrajině.

Objevil se názor, že ruský prezident Vladimir Putin nechce odvádět pozornost od olympiády, protože by to mohlo poškodit vztahy s Čínou, což si současné Rusko nemůže dovolit. Ruská a čínská vláda teprve nedávno vydaly společné prohlášení, v němž mimo jiné kritizovaly NATO a potvrdily, že obě země sdílejí řadu klíčových geopolitických cílů.

Závěry z námořních cvičení

I kdyby Kreml v nejbližší době nezahájil novou rozsáhlou vojenskou operaci proti Ukrajině, cvičení v regionu Černého moře demonstrují současný poměr sil mezi Ruskem a Ukrajinou v námořní oblasti. Jsou také signálem pro ostatní země, zejména členy NATO, které do regionu, mimo jiné i do dalších oblastí Evropy, vysílají námořní a další síly v naději, že odradí Rusy od agrese.

Torpédoborec Smetlivij ruské Černomořské flotily

Oznámení o ruských cvičeních představují pro alianci překážku v demonstraci síly v Černém moři, které je již nyní poměrně uzavřenou vodní plochou a každá eskalace představuje pro západní námořní síly značné riziko.

Kromě černomořské flotily ruského námořnictva a posil, které nedávno obdržela, má nyní ruská armáda na Krymském poloostrově silně opevněné pozice včetně odpalovacích zařízení protilodních a protiletadlových raket a bojových letounů. Další kolo spekulací každopádně vypukne po 20. únoru, kdy skončí olympiáda.