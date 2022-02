Invaze na Ukrajinu? Jsme přece jeden lid. Moskvané spílají Američanům

„Je to stejná stará situace s Američany. Nic se nestane a oni pak budou chodit a říkat, že všechny porazili,“ cituje The Moscow Times (TMT) devětačtyřicetiletého Moskvana, jenž nechtěl publikovat své jméno.

Ačkoli Kreml u hranic s Ukrajinou od listopadu shromáždil už více než sto tisíc vojáků a od Západu požaduje řadu bezpečnostních záruk včetně slibu, že se Ukrajina v budoucnu nestane členem NATO, zároveň popírá, že by se chystal svého souseda napadnout, a obviňuje západ z hysterie.

A podle TMT se zdá, že obyvatelé ruské metropole ruské vládě věří. „Neexistuje žádný útok z Ruska na Ukrajinu. Ani nevěřím, že by něco takového ruská vláda kdy plánovala,“ řekl deníku IT specialista v důchodu, který si rovněž přál zůstat v anonymitě.

„Ano, samozřejmě že vztah mezi oběma zeměmi je komplikovaný, ale o nějakém útoku nemůže být řeč. Vymysleli si to Američané,“ dodal sedmašedesátiletý Ukrajinec, jenž strávil většinu života v Moskvě.

Naděje, že se lze invazi vyhnout, vzrostla během úterka poté, co Moskva ohlásila začátek stahování části svých jednotek do jejich trvalých posádek. Americký prezident Joe Biden i představitelé NATO nicméně ve středu uvedli, že se reálné stahování dosud nepodařilo potvrdit.

Putin válku nechce, věří Moskvané

Navzdory zbrojení u hranic i zhoršení vztahů na východní Ukrajině, ke kterému došlo poté, co Rusko v roce 2014 anektovalo poloostrov Krym, Rusové podle TMT vyhlídku na další válku bagatelizují.

„Putin je velmi chytrý, nedovolil by válku, zvláště ne mezi Ukrajinci a Rusy. Jsme jeden národ s téměř stejným jazykem. Proč bychom bojovali proti našim bratrům? Je to hloupé,“ domnívá se padesátiletý Moskvan Savelij.

Zatímco uchvácení Krymu předcházelo několik měsíců nepřetržité protiukrajinské propagandy v ruské státní televizi, tentokrát Kreml podle britského listu The Telegraph obyvatele na totální válku nechystá.

„Pro většinu Rusů, kteří nepracují v médiích nebo v politickém poradenství, je riziko války s Ukrajinou stejně přitažené za vlasy jako šance, že je zasáhne kus tajícího sněhu,“ napsal o atmosféře v zemi deník.

Arogantní Západ, líčí státní média

Napětí nezaznamenala ani třiatřicetiletá Alexandra Turčenková, která pracuje v moskevském divadle a na státní televizi se podle svých slov nedívá. O ukrajinsko-ruské krizi se dozvěděla až v lednu z příspěvku na sociálních sítích. „O eskalaci jsem předtím nevěděla,“ líčí Turčenková s tím, že nikdo z jejích přátel téma invaze v posledních měsících nenadnesl.

Ruská média podle The Telegraphu o krizi hovoří, s rokem 2014 se to ale nedá srovnat. Státní televize dění u hranic dává nejčastěji do souvislosti s „arogantním Západem“ odmítajícím ruské bezpečností požadavky, s oblibou také hovoří o prezidentu Vladimiru Putinovi, jenž se podle ní stal „klíčovým globálním vůdcem“, na kterého ostatní světoví lídři „stojí frontu“.

To, že by válka mohla být za dveřmi, si Moskvané podle TMT nepřipouští. Místní venkovní kluziště jsou plná, lidé posedávají v kavárnách, nakupují v obchodních centrech a dál pokračují ve svém běžném životě.

„Nemyslím si, že je jedna strana v této krizi více na vině než ta druhá. Mějme mír, nepotřebujeme válku nebo nepřátelství, potřebujeme jen zakončení, které zajistí, že budeme mít mírové vztahy,“ prohlásila devatenáctiletá Moskvanka Liza, zatímco se procházela městem.