Letní putování s Technetem: Na místě polního letiště je dnes jezero

Jezero s vodou jako nebe

Během podzimních dnů všeobecné mobilizace roku 1938 se důležitým polním letištěm stalo rovné pole nedaleko Tovačova. Jak uvádí historik ze Státního okresního archivu Zlín Pavel Šrámek, byla sem umístěna III/2. peruť se stíhacími letkami 33, 35 a 52. Ta měla ve výzbroji stíhací letadla Avia B.534 (k 25. 9. 1938 měla polní letka 33 devět letadel, polní letky 35 a 52 každá po deseti strojích).

Když se dnes, o 85 let později vydáme na místo bývalého polního letiště Tovačov, nenajdeme ho. Jeho někdejší travnatá ranvej je dávno odtěžena a pískový lom dal vzniknout Annínskému jezeru. To bylo údajně ještě do povodní v roce 1997 oplocenou zásobárnou pitné vody pro Přerov a okolí. Dnes je hlavně rybářským rájem.

Jak připomíná autor námětu tohoto letního seriálu Technetu, kurátor letecké sbírky NTM v Praze Michal Plavec, v souvislosti s Tovačovem a pobytem polní letky 33 je dobré zmínit velitele Karla Mrázka, „o kterém se uvádí, že se v roce 1937 stal ve věku 26 let nejmladším velitelem letky v čs. letectvu“.

Letec generálmajor v. v. Karel Mrázek v kokpitu spitfiru | foto: mestojablonec.cz

Jméno Karla Mrázka najdeme mezi letci RAF na čestném místě. Po okupaci Československa odešel do zahraničí a v Alžírsku vstoupil do cizinecké legie. Později se účastnil bojů o Francii a po jejím pádu se přesunul do Anglie. Potvrzené má tři sestřely, jeden pravděpodobný, jednu Bf-109F-4 sestřelili ve spolupráci a další tři německé stíhací letouny poškodil. Mezi 15. prosincem 1941 a 26. červnem 1942 velel Karel Mrázek 313. československé stíhací peruti.

Některé prameny, jako i encyklopedie Na Zrazeném nebi Jiřího Fidlera, uvádí, že v Tovačově působila mezi 7. a 12. říjnem 1938 i polní letka 14 pod velením později slavného letce a esa se 14 sestřely Aloise Vašátka. Právě Vašátka vystřídal Karel Mrázek 15. prosince 1941 ve funkci velitele 313. č. stíhací perutě poté, co Vašátko zahynul.

Nejúspěšnější československý stíhač bitvy o Francii Alois Vašátko po příjezdu do Velké Británie | foto: Archiv VHÚ Praha

Během druhé světové války přišel Karel Mrázek o dva bratry. Mladší Emilián padl jako telegrafista liberátoru BZ780 (O) v Biskajském zálivu společně se slavným boxerem Vilémem Jakšem, jehož příběh jsme popsali v tomto článku. Starší bratr Karla Mrázka Rudolf údajně zahynul při sovětském bombardování Brna v dubnu 1945.

Po únorovém převratu byl z hodnosti plukovníka a pozice velitele 3. letecké divize propuštěn z armády. Komunistickým režimem byl podobně jako řada dalších jeho spolubojovníků šikanován a krátce i vězněn. Do roku 1974 byl zaměstnán v n. p. Autobrzdy v Jablonci nad Nisou Zemřel tamtéž 5. prosince 1998.