Starship vynese na orbitu třicet tisíc družic Starlink druhé generace

Nová generace zvládne vyšší přenosovou kapacitu a časem také můžou satelity obsahovat dodatečný náklad (představte si například kamery nebo vysílače a senzory pro jiný účel než přenos dat). Družice budou zároveň vybaveny lasery pro vzájemnou komunikaci na oběžné dráze, stejně jako tomu je u aktuální verze družic vynášené od loňského podzimu.

Satelity druhé generace jsou navíc už od začátku navrhovány tak, aby co nejvíc snížily světelnou odrazivost a tím minimalizovaly dopady na astronomii.

Loni v srpnu pak SpaceX původní žádost u FCC upřesnilo a dokonce rozdvojilo. V jednom navrhovaném scénáři by vynáška družic probíhala stejně jako dnes, tedy pomocí raket Falcon 9. Scénář druhý zahrnoval vynesení družic pomocí vyvíjené rakety Starship. Obě žádosti se navíc lišily i způsobem rozmístění družic na oběžné dráze.

Proti této „dvojité“ žádosti ale protestovala společnost Amazon, která chystá vlastní satelitní konstelaci Kuiper, jež by konkurovala Starlinku. Amazon argumentoval, že nelze podat dvě různé žádosti a že si SpaceX musí vybrat jen jednu z nich.

Úřad FCC si každopádně dal dost na čas a teprve pět měsíců po podání dvojité žádosti ji oficiálně přijal k posouzení. V souvislosti s tím úřad zaslal SpaceX několik otázek kvůli vyjasnění některých věcí v žádosti. Společnost Elona Muska nyní na otázky odpověděla a díky tomu jsme se dozvěděli několik novinek o druhé generaci Starlinku a plánech SpaceX obecně.

Bez záložního plánu

SpaceX si v reakci na dotazy FCC nejdřív postěžovalo, že úřad jedná opravdu pomalu. Firma podala první žádost na vynesení třiceti tisíc družic druhé generace už v květnu 2020 a teprve teď se kolem ní začíná něco dít. Podstatné ale je to, že za tu dobu se řada věcí vyjasnila a SpaceX nyní má lepší představu o tom, kdy by mohla být připravena Starship, která má vybudování konstelace druhé generace značně usnadnit.

Tabulka schválené podoby v současnosti budované první fáze konstelace Starlink (nahoře) a plánovaná druhá generace konstelace Starlink v konfiguraci optimalizované pro Starship (dole).

Firma proto nyní uvedla, že vývoj nového typu družic a rakety Starship pokračuje dobře, a tak už prý není potřeba záložní plán ve formě konstelace optimalizované pro družice vynášené Falconem 9. To znamená, že SpaceX hodlá svou původní žádost upravit, aby obsahovala už pouze tu konfiguraci sítě, která je uzpůsobená pro Starship a obsahovala by celkem 29 998 družic.

Tato síť druhé generace podle SpaceX nemá nahradit stávající konstelaci Starlink, ale bude ji doplňovat. Obě generace budou provozovány souběžně, přičemž uživatelské terminály budou schopné komunikace s oběma typy družic. SpaceX to přirovnává k tomu, jak mobilní operátoři provozují více než jednu generaci sítí (například 3G a 4G).

SpaceX k dnešnímu dni vyneslo už skoro dva tisíce družic pro konstelaci první generace, přičemž asi osmnáct set z nich je stále na oběžné dráze. Zbytek byl deorbitován, protože šlo buď o experimentální kusy, nebo družice, které selhaly nebo nefungovaly správně. Hlavní část konstelace první generace má tvořit celkem 4 408 družic ve čtyřech orbitálních slupkách (viz první tabulku výše) a SpaceX momentálně vyplňuje už druhou slupku.

Více než 4000 počítačů na jedné fotce z mise Starlink v1-1

Původní plán navíc zahrnoval dalších 7 518 družic na velmi nízkých oběžných drahách ve výšce kolem 320 kilometrů, ale ty aktuální dopis nezmiňuje. Je tedy možné, že tato část původní konstelace bude nakonec plně nahrazena družicemi druhé generace, které mají být provozovány mimo jiné i v podobných výškách 340–360 kilometrů.

A kdy začne budování sítě Starlink druhé generace? SpaceX v dopise uvádí, že družice nového typu by měly být připraveny na start už v březnu 2022. To odpovídá momentálně plánovanému termínu prvního orbitální startu Starship, ale je to asi jen náhoda. Pozornější z vás totiž jistě vědí, že tato mise nedosáhne stabilní oběžné dráhy a prototyp Starship S20 ani není uzpůsoben pro vypouštění nákladu. Dopis navíc neuvádí, že nový typ družic bude vynášen pouze pomocí Starship. První prototypy tedy nejspíš může klidně vynést Falcon 9. Jako první prý SpaceX začne vynášet družice druhé generace na oběžné dráhy s inklinací 43 nebo 53 stupňů.

Kolik družic Starlink vynese jedna Starship? Prezidentka SpaceX Gwynne Shotwell před časem zmínila, že Starship by dokázala vynést až 400 družic Starlink. To ale bylo už před několika lety a Tom Ochinero, šéf prodeje ve SpaceX, nedávno uvedl něco jiného. Podle něj by první starty Starship s družicemi Starlink mohly začít během roku 2022, ale odmítl potvrdit, kolik družic bude při těchto misích vynášeno. Doufá však, že to bude přes 100 kusů na každé Starship.

To se může zdát málo, ale Ochinero pravděpodobně mluví už o druhé generaci družic, které budou větší a těžší než ty současné. Zároveň nemusí jít o maximum a počet vynášených družic se může časem teoreticky zvyšovat spolu s tím, jak bude růst spolehlivost Starship.

Text byl převzat z portálu ElonX. Před vydáním byl redakčně upraven. Originál najdete zde.