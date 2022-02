Desítky družic Starlink společnosti Elona Muska shořely v atmosféře

Na vesmírný vláček družic Starlink, který vzniká při jejich cestě na určenou oběžnou dráhu, jsme si již pomalu zvykli. Minulý týden však mohli někteří pozorovatelé vidět i jinou událost. To když se jeden nebo více satelitů, které poskytují internetové připojení z vesmíru, zřítily do atmosféry, kde shořely.

Na začátku tohoto smutného konce byl výron sluneční hmoty, který v podobě slunečního větru dorazil k Zemi, kde ovlivnil její elektromagnetické pole a atmosféru. Bohužel k tomuto ovlivnění došlo v době, kdy byla do vesmíru vypuštěna únorová várka družic Starlink.

„Satelity vypuštěné ve čtvrtek (3. února, pozn. red.) bohužel v pátek významně zasáhla geomagnetická bouře. Tyto bouře způsobují oteplení atmosféry a zvýšení hustoty atmosféry v našich nízkých startovních výškách. Podle palubního systému GPS nárůst rychlosti a síly bouře způsobilo, že odpor atmosféry se zvýšil až o 50 % oproti předchozím startům,“ uvedla americká společnost.

A právě to neumožnilo satelitům z budované vesmírné internetové sítě dostat se na plánovanou oběžnou dráhu, kde by pracovaly několik let. Zvýšený odpor v nízkých výškách zabránil družicím opustit tzv. bezpečný režim a zahájit manévry ke zvýšení oběžné dráhy.

Do tohoto režimu převedl tým Starlinku družice aby letěly na boku (jako list papíru) a minimalizoval se odpor. SpaceX podle svých slov spolupracovala celou dobu s 18. letkou řízení vesmírných sil (Space Force’s 18th Space Control Squadron) a společností LeoLabs, kvůli sdílení aktuálních informací o družicích na základě dat z pozemních radarů.

„Až 40 satelitů (ze 49 vypuštěných, pozn. red.) se vrátí do atmosféry Země nebo už se vrátilo,“ uvedla minulý týden firma SpaceX. Stroje s rozměry 3,2 × 1,6 metru a hmotností asi 260 kilogramů jsou podle ní navrženy tak, aby při pádu k Zemi shořely. Podle výrobce aktuální problémy nepředstavují žádnou hrozbu, ať už jde o dopady částí na zem nebo kolize s jinými satelity.

Pozorným pozorovatelům se však v důsledku těchto problémů mohla naskytnout jiná vesmírná podívaná než při úspěšném vypuštění. Zánik družic v atmosféře.

Jednu takovou družici vstoupivší do atmosféry nad Karibikem zachytila kamera monitorují oblohu v Portoriku, patřící organizaci Sociedad de Astronomia del Caribe (SAC).

Trosky satelitu Starlink zanikajícího v atmosféře

Na záběrech je vidět vstup objektu do atmosféry a následně jeho rozpad se znatelnou fragmentací, která je charakteristická pro kosmický odpad. K pozorování došlo 7. února 2022 v 6:40 našeho času.

Několik odborníků potvrdilo SAC, že podle trajektorie družic Starlink vypuštěných 3. února, tyto proletěly nad Portorikem v den pozorování. To naznačuje, že se nad oblohou ostrova mohl rozpadnout jeden nebo více satelitů Starlink.

„Analyzoval jsem události pozorované z Portorika a potvrdil jsem, že sklon dráhy pozorovaný na videích se shoduje se sklonem 53,2 stupně při nedávném vypuštění družic Starlink,“ uvedl pro SAC Dr. Marco Langbroeg, nizozemský odborník na dráhy družic.

SpaceX od startu projektu Starlink vynesl do vesmíru více než 2 000 družic a má souhlas od amerických úřadů na navýšení jejich počtu až na 12 000, ačkoli původně Muskova firma počítala pouze se 1 440 satelity. Neustále rozšiřovaná síť má přinést vysokorychlostní internetové připojení do všech koutů světa a také peníze pro další vesmírné ambice amerického miliardáře.