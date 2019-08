Družici se marně snažili dostat pod kontrolu. Jaderný reaktor zasáhl Kanadu

Nemusí pršet reaktory... V souvislosti s riziky využití jaderné energie v kosmu bychom neměli pominout ani rizika využívání radioizotopových termoelektrických generátorů (RTG), které v kosmonautice mají výrazně širší použití. Obsahují extrémně nebezpečné materiály, zdaleka nejčastěji vysoce toxické plutonium.

Využívalo se ovšem i například polonium (izotop 210), ve Velké Británii se nyní již prakticky pracuje na RTG využívajícím americia 241. To je v některých ohledech méně výhodné než plutonium, ovšem na druhou stranu ho lze snadno získat z vyhořelého jaderného paliva. Produkce plutonia je technicky o něco náročnější, a administrativně o mnoho komplikovanější.

I k RTG je tedy nutné přistupovat velmi opatrně, přesto došlo k několika nehodám, které mohly způsobit na Zemi škody. K první došlo v dubnu 1964, kdy se kvůli poruše nosné rakety zřítil k Zemi krátce po startu americký navigační satelit Transti 5-BN-3. Zanikl v atmosféře a plutonium z jeho generátoru se prokazatelně rozptýlilo v jejích vyšších vrstvách.

Podobné to bylo v případě havárie prvního, bezejmenného Lunochodu 19. února 1969. Selhala tehdy nosná raketa Proton, a polonium z RTG zdroje se dostalo do atmosféry na Ruskem. Mimochodem, byla to opravdu jiná, USA o startu ani nehodě nic nevěděly. Vesmírná špionáž byla stále v plenkách...

První nehody vedly naštěstí k přehodnocení přístupu ke konstrukci těchto zdrojů. Od té doby se tedy staví v pevném obalu, který by měl dopadnout na Zem bez poškození a tedy bez úniku radioaktivních látek do okolí. Že máme to tak minimálně někdy bývá, to se nechtěně podařilo prokázat i v praxi.

V květnu 1968 se nezdařil start meteorologické družice Nimbus B-1 (nebo jen Nimbus B) se dvěma RTG na palubě. Dopadla do Tichého oceánu nedaleko pobřeží Kalifornie. Vzhledem k poloze, relativně malé hloubce v oblasti a ceně plutonia v generátorech (cca 700 tisíc tehdejších dolarů v méně rizikové formě oxidu plutoničitého) se Američané rozhodli pokusit o jejich vyzvednutí. Pokus byl nakonec úspěšný a z hloubky zhruba 100 metrů se podařilo vyzvednout oba generátory. Jejich palivo pak posloužilo pro družici Nimbus 3.

Bez pokusu o záchranu proběhl dopad zdroje z lunárního modulu nešťastného Apolla 13. Zbytek modulu zanikl v atmosféře, samotný zdroj ovšem dopadl někde v jižním Pacifiku. Přesné místo není známo, v oblasti pravděpodobného pádu jsou hloubky přes 6 kilometrů. V oblasti se ovšem nenašly žádné stopy zvýšené radioaktivity. Což je vlastně až s podivem, protože šlo o nehodu s mimořádně nepříznivými okolnostmi: stroj se k Zemi z lunární dráhy vracel vysokou rychlostí. Nehoda tedy sloužila jako „etalon“ pro další generace RTG zdrojů.

Poslední nehodou bylo selhání ruské sondy s mezinárodní účastí Mars-96. Té nezafungoval motor při zážehu z přechodné parkovací dráhy kolem Země na cestu k Marsu a po několika mála obězích shořela v atmosféře. Na palubě měla zdroje s celkem cca 200 gramy plutonia, které dopadly někde v jižní části Tichého oceánu, možná dokonce i někde v opuštěném koutu Jižní Ameriky. Kontaminace v oblasti nebyla zaznamenána, tak i v tomto případě snad konstrukce vydržela, jak měla.

Kvůli bezpečnosti se mění i podoba samotného paliva. Místo bloků či pelet z kovového plutonia se dnes používá již zmíněný oxid plutoničitý (PuO 2 ). Jde o keramický materiál, který vzniká z plutonia přirozeně, velmi špatně se rozpouští ve vodě a má velmi vysoký bod tání (před 2 700°C). Z bezpečnostního hlediska má tedy mnohem příhodnější vlastnosti než samotné plutonium.

Palivo bývá pro vyšší bezpečnost rozděleno do malých pelet, které mají každá vlastní ochranný obal z uhlíkových vláken. Pelety jsou odděleny izolací a spojeny do většího souboru krytého další vrstvou uhlíkových vláken. Vlastní kryt má pak celá jednotka. Generátor typu GPHS nikdy (naštěstí) na Zem nespadl, ale jeho design je takový, že selhání a uvolnění radioaktivního materiálu je velmi, velmi nepravděpodobné.