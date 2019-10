Proč se Slunce nestane černou dírou a kdy vlastně umře

Na otázku položenou v titulku je poměrně jednoduchá odpověď. Slunce, jakožto hvězda kategorie žlutý trpaslík, je příliš malé, aby se z něj stala černá díra, jeho konec se očekává za 7 až 8 miliard let. Takto stručný popis věcí většinou vyvolává další otázky. Třeba jak je to vůbec s životem hvězd, co rozhoduje o způsobu jejich zániku a jak konec Slunce ovlivní jeho okolí včetně Země.