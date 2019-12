NASA je až v závěsu za českými astronomy, říká odborník z Akademie věd

Před pár lety vzbudil velký zájem nález meteoritu Stubenberg na pomezí Rakouska a Německa, v němž jste hrál se svými kolegy zásadní roli. I přes nepřízeň počasí jste zaznamenali jeho let, dokonce jste určili velmi přesně, kde budou kousky meteoritu k nalezení. Proč jsou v tomhle oboru Češi stále světová špička?

Stubenberg nebyla žádná náhoda. Máme v tom u nás velkou tradici a zkušenosti. Dlouhodobě patříme mezi nejlepší na světě. I když možná bych měl rovnou neskromně říct, že jsme prostě nejlepší. Už šedesát let. S nadsázkou bych to přirovnal ve sportu k legendárním bratřím Pospíšilům (dvacetinásobní mistři světa v kolové v letech 1965 až 1988, pozn. red.). A přitom si v tomhle oboru konkurujeme (ale zároveň i spolupracujeme) např. s kolegy z americké NASA a i z dalších špičkových pracovišť po celém světě. Pro zajímavost, z pětatřiceti meteoritů s rodokmenem, tedy těch, u nichž díky instrumentálnímu pozorování víme, odkud pocházejí, a známe tedy jejich předsrážkovou dráhu, jsme se ať už zcela, nebo významnou měrou podíleli na 19 z nich. Celý tenhle obor založil můj předchůdce a učitel doktor Zdeněk Ceplecha, který udělal právě ten první významný objev.