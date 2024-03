Planeta ano, obří červi ne. Vědci hodnotí, jak realistický je film Duna

Arrakis, fiktivní planeta zobrazená v oceňovaném sci-fi filmu Duna, by byla nehostinná, nicméně díky technologiím by mohla být pro lidi obyvatelná, říkají vědci. Ale obří píseční červi, kteří na ní mají žít, popírají přírodní zákony. K těmto závěrům došel web Science News, jehož redaktoři se zajímali, jaký by mohl být na Arrakisu život a zda by se lidé žijící na této planetě museli obávat, že je sežere červ.